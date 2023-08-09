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الرياضي

هاري كين حديث الصباح والمساء في البايرن بـ «عرض رابع»

هاري كين حديث الصباح والمساء في البايرن بـ «عرض رابع»
9 أغسطس 2023 17:11


ميونخ (د ب أ)
أجرى نادي بايرن ميونخ الألماني جولة جديدة من المفاوضات مع توتنهام الإنجليزي بشأن هاري كين، وأوضحت قنوات «سكاي سبورتس» البريطانية أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بشأن ضم النجم الإنجليزي وواصل مفاوضاته مع مسؤولي توتنهام حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وذكرت قنوات «سكاي سبورتس» الألمانية أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بصدد تقديم عرض رابع الأربعاء قيمته نحو 110 ملايين يورو (120 مليون دولار) إلى جانب متغيرات.
ومن المفترض أن يستمر عقد هاري كين مع توتنهام لمدة عام آخر، وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.
وذكرت تقارير الثلاثاء أن هاري كين يرغب في حسم وضعه خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. كذلك تردد أن هاري كين يميل في الوقت الحالي للبقاء مع توتنهام في ظل إعجابه بفلسفة آنجي بوستيكوجلو المدير الفني الجديد للفريق. لكن مسؤولي توتنهام يسعون لتفادي رحيل اللاعب في 2024 بدون مقابل مع نهاية عقده، حيث لم يوقع هاري كين عقداً جديداً حتى الآن.
وكشفت التقارير خلال الفترة الماضية أن بايرن ميونخ تقدم بثلاثة عروض قيمتها 70 و80 و78 مليون يورو، لكنها قوبلت بالرفض من جانب توتنهام.
ويعد التعاقد مع هاري كين على رأس قائمة أولويات بايرن ميونخ، بعد أن أخفق المهاجمون الحاليون للفريق في تعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.
ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد يوم السبت المقبل بلقاء لايبزج في كأس السوبر الألماني، وبعدها يفتتح مشوار الدفاع عن لقب البوندسليجا بلقاء فيردر بريمن.

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