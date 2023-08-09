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«وداد ياس» تتألق في فرنسا

«وداد ياس» تتألق في فرنسا
9 أغسطس 2023 15:30

عصام السيد (أبوظبي)
خطفت المهرة «وداد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الأنظار، حين فازت بسباق بري أكا المخصص للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش بفرنسا.
ودخلت «وداد» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمولودة محلياً في مزرعة الوثبة من نسل «نشوان الخالدية»، والفرس «نزيهة»، إلى السباق، حيث واجهت 12 منافساً من الأمهار والمهرات العربية الأصيلة، في السباق البالغ طوله 1400 متر على المضمار العشبي، ولكنها كانت على قدر التحدي.
وقدمت المهرة الواعدة «وداد» بإشراف دي موريسون، وقيادة الفارس جوليوم جودجاي، عرضاً رائعاً حيث تخطت كل منافسيها ببراعة، لتتفوق بفارق طول عن غريمتها المهرة «كيوما دو بوزلس» لمارسيل ميزي بإشراف فرناندو سوجرب، وقيادة مارلين ماير.
وحلت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثانية «نفجة» للشقب ريسنج، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، فيما حلت رابعة بفارق 0.75 طول عن الثالثة ممثلة ياس الثانية المهرة «رويدا» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أنطوني كراستوس، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:33:50 دقيقة.

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