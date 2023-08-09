«مبخوت وعموري» الثنائية الأبرز في تاريخ «جوائز الأفضل»

معتصم عبدالله (دبي)

يبرز اسم النجمين علي مبخوت مهاجم الجزيرة، وعمر عبدالرحمن لاعب العين السابق والوصل الحالي، في قائمة الأكثر تتويجاً بالكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن في دوري الإمارات، مع الوصول للنسخة العاشرة في تاريخ حفل جوائز رابطة المحترفين لنجوم موسم 2022-2023، والمقرر في السابعة والربع من مساء غدٍ الخميس بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

ويحكي تاريخ حفل جوائز الرابطة التي تحتفل في النسخة الحالية بإكمال «العقد الأول»، منذ إطلاق أول نسخة بنهاية موسم 2012- 2013، تتويج العشرات من نجوم أندية الدوري من اللاعبين المواطنين والأجانب والنجوم الصاعدين من اللاعبين الشباب.

ويبقى الثنائي عمر عبدالرحمن، وعلي مبخوت المنافس في النسخة الحالية على لقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن بجانب الثنائي علي صالح «الوصل»، ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، الأبرز في تاريخ الجائزة بعدما توج كل لاعب باللقب ذاته في ثلاث نسخ.

ونال مبخوت الطامح للقب شخصي رابع الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن مواسم 2014-2015,2016-2017,2020-2021، فيما توج «عموري»، العائد حديثاً لتدريبات ناديه الحالي الوصل، بالجائزة في ثلاثة نسخ بقميص فريقه السابق العين، مواسم 2012-2013,2015-2016، و2017-2018.

وتضم قائمة الفائزين من اللاعبين المواطنين في النسخ الماضية إسماعيل الحمادي بقميص شباب الأهلي موسم 2013-2014، خلفان مبارك «الجزيرة» في 2018-2019، وبندر الأحبابي في النسخة الماضية لموسم 2021-2022.

وبدا من اللافت تناوب جائزة أفضل لاعب مواطن على 4 اندية فقط، شملت الجزيرة برصيد 4 ألقاب للثنائي مبخوت وخلفان مبارك، والعين 4 نسخ بواسطة الثنائي عمر عبدالرحمن وبندر الأحبابي، إضافة إلى لقب وحيد لشباب الأهلي حققه إسماعيل الحمادي موسم 2013-2014.

ويعود تاريخ النسخة الأولى لحفل جوائز الرابطة في ختام موسم 2012-2013، وشملت الجائزة في نسختها الأولى والتي تم تنظيمها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تسع فئات تضمنت جائزة أفضل لاعب إماراتي، أفضل لاعبي أجنبي، أفضل مدرب، أفضل لاعب صاعد، أفضل حارس مرمى، أفضل هداف، أفضل نادٍ محترف، جائزة الفائز أو الفائزة بلعبة «الفانتاسي» الرسمية لدوري الخليج العربي «اتصالات سابقاً»، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، في حين ارتفع عدد الفئات في النسخة الثانية، والتي نظمت بنهاية موسم 2013- 2014 إلى عشر فئات.