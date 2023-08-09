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رئيس دورتموند: تألمت وكدت أن أصاب بالجنون لخسارة البوندسليجا !!

رئيس دورتموند: تألمت وكدت أن أصاب بالجنون لخسارة البوندسليجا !!
9 أغسطس 2023 13:30

 
برلين (د ب أ)
قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم: إن خسارة لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم الماضي إثر صراع حتى النهاية مع بايرن ميونخ، كانت أسوأ من الخسارة أمام بايرن ميونخ قبل عشرة أعوام في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان بوروسيا دورتموند قاب قوسين أو أدنى من انتزاع لقب البوندسليجا في الموسم الماضي، حيث خاض المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة متصدراً لجدول الترتيب، لكنه تعادل مع ماينز 2/ 2 في الوقت الذي فاز فيها بايرن على كولون 2/ 1 لينتزع لقب البوندسليجا للموسم الحادي عشر على التوالي.
وقال فاتسكه: «يجب أن أعترف بأنني كنت متألماً للغاية. الأسبوعان التاليان كانا أسوأ من الأسبوعين التاليين لخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بايرن على ملعب ويمبلي»، وذلك في إشارة إلى النهائي الذي انتهى بفوز بايرن ميونخ 2/ 1.
وأضاف فاتسكه أنه «كاد أن يصاب بالجنون» عندما جرى سؤاله بشأن المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني في عدة مناسبات بعدها، وذلك خلال حضور مباريات نهائي كأس ألمانيا والدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. لكنه أكد أيضاً أنه لم يفقد الأمل في نجاح بوروسيا دورتموند في إنهاء هيمنة بايرن ميونخ على الدوري.
وقال فاتسكه:«لو أحلم بشيء ما، فهو الفوز بلقب كبير آخر مع دورتموند.. بايرن في المقدمة دائما، وعلينا تجاوزه.» وكرئيس للمجلس الإشرافي برابطة كرة القدم الألمانية، اعترف فاتسكه بأن الدوري الألماني ككل سيستفيد في حال نجاح بايرن ميونخ في ضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.
ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بلقاء فيردر بريمن يوم 18أغسطس الجاري، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند فريق كولون في اليوم التالي.

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