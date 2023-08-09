«احتفالية النجوم» تجمع النخبة في جوائز رابطة المحترفين



أبوظبي (الاتحاد)



تترقب جماهير الكرة الإماراتية حفل جوائز الموسم الرياضي 2022-2023 الذي تنظمه رابطة المحترفين يوم غد في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال للكشف عن هوية الفائزين من اللاعبين والمدربين والأندية، واكملت الرابطة تحضيراتها لتقديم الحفل بفقرات مميزة ومبادرات استثنائية كما جرت العادة في النسخ الماضية، حيث تحول إلى أكثر من مجرد حفل تكريم، ولكنه ملتقى النجوم ومحطة مهمة لزيادة الإثارة مع بدء العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد.

ويتنافس عدد من أبرز النجوم الذين تألقوا خلال الموسم الماضي، وتم اختيارهم بناء على الإحصائيات المقدمة من قبل شركة «أوبتا» الشريك الإحصائي للرابطة في الخطوة الأولى، ثم عبر التصويت الذي استمر خلال الأيام الماضية وسط مشاركة وتفاعل كبير من الجماهير، قائدي الفرق والمدربين والإعلاميين، لتنحصر قائمة المرشحين على ثلاثة أسماء في كل فئة.

وسيتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وأفرز التصويت، عن قوائم نهائية تضم كلاً من: علي صالح «الوصل»، علي مبخوت «الجزيرة ويحيى الغساني»شباب الأهلي لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كلاً من: لابا كودجو «العين»، فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي «عجمان»، جائزة القائد لأفضل مدرب: ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، جوران «عجمان» وكوزمين أولاريو «الشارقة»، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً: عبدالله حمد «الوحدة»، حارب عبدالله سهيل وبدر ناصر «شباب الأهلي».

جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة: عثمان كمارا ولوان بيريرا «الشارقة»، وإريك جورجينس «العين»، اما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى: عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين» وخالد السناني «الوصل»، أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فتضم: فابيو ليما «الوصل»، سفيان رحيمي ولابا كودجو «العين».

وجائزة أفضل هدف، تضم: لابا كودجو وسفيان رحيمي «العين» وفابيو ليما «الوصل».

أما المرشحون لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، فكل من: العين، الشارقة وشباب الأهلي.

أما الجوائز المبنية على الإحصائيات، فهي: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، ، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.