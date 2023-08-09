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منتخب السلة يلتقي «الفراعنة» في صالة النصر

منتخب السلة يلتقي «الفراعنة» في صالة النصر
9 أغسطس 2023 13:30

علي معالي (دبي)
يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراة ودية قوية في السابعة والنصف مساء الغد أمام نظيره المصري على صالة نادي النصر في دبي، في إطار الاستعدادات المختلفة للفريقين، حيث يتم تجهيز منتخبنا للمشاركة في للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي تقام فبراير 2024، في حين يعتبرها «الفراعنة» بروفة قبل المشاركة في كأس العالم بالفلبين التي تنطلق 25 أغسطس.
وكان منتخب مصر قد وصل دبي وكان في استقبالهم محمد عبدالله الحاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس المكتب التنفيذي، وضمت البعثة 21 فرداً، ويظل المنتخب المصري في دبي حتى الأحد المقبل، لينتقل بعدها إلى أبوظبي للمشاركة في الدورة الدولية التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة في الفترة من 13 إلى 18 من أغسطس الجاري، في آخر محطة إعدادية ختامية لـ «الفراعنة» قبل التوجه إلى الفلبين.
والمباراة أمام منتخب مصر ستكون فرصة جيدة أمام الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخبنا لتحقيق أقصى استفادة وترتيب أوراقه بالشكل المناسب قبل السفر الجمعة إلى الصين تايبيه للمشاركة في بطولة وليام جونز الدولية التي تجمع منتخبات الصين تايبيه (أ) و(ب)، وقطر وإيران، إضافة إلى 4 أندية من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين.
وعبر محمد عبدالله الحاج عن سعادته بتواجد منتخب مصر، قائلاً: «التعاون مستمر ومثمر بين الاتحادين على مدار سنوات طويلة، ومباراة اليوم فرصة جيدة للغاية للمنتخبين، حيث نعتبرها محطة إعداد قوية قبل مشاركتنا الآسيوية المقبلة، وكذلك خطوة مهمة للمصرين قبل الذهاب إلى المونديال، ومثل هذه المباريات تزيد الروابط القوية سواء بين اللاعبين أو المدربين والإداريين في البلدين واكتساب مزيد من الخبرات المشتركة».
ووجه أحمد الصباغ مدير منتخب مصر الشكر للاتحاد الإماراتي على هذا المعسكر والمباراة الودية، وكذلك إلى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على هذه الفرصة لخوض عدد من المباريات، وقال: «الاستقبال الدافئ في مطار دبي يؤكد على متانة وقوة العلاقة ليس فقط بين الاتحادين الإماراتي والمصري، بل بين الشعبين كذلك وهذا ما تعودنا عليه ونعتبر الإمارات البوابة الأخيرة المهمة لنا قبل تمثيل العرب في كأس العالم التي نطمح خلالها إلى تشريف السلة العربية، وأن القرعة أوقعتنا بالمونديال ضمن فرق المجموعة الرابعة، والتي تضم المكسيك، مونتينيجرو، ليتوانيا».

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