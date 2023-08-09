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الرياضي

«بالمز الرياضية» توقع عقدين لتنمية منظومة التدريب الرياضي

«بالمز الرياضية» توقع عقدين لتنمية منظومة التدريب الرياضي
9 أغسطس 2023 13:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
أعلنت شركة «بالمز الرياضية»، الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجو جيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إبرامها عقدين جديدين لمدة عام واحد قابلة للتجديد بقيمة 10.2 مليون درهم مع مؤسستين تابعتين لحكومة أبوظبي.
وتواصل بالمز نجاحاتها في هذا المجال لتؤكد هذه الاتفاقيات القدرات التنافسية العالية للشركة ونجاحها في تقديم عروض منافسة وجذابة تلبي متطلبات العملاء من مختلف القطاعات، وحرصها على فهم كافة احتياجاتهم.
وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة بالمز الرياضية ما لا يقل عن 24 خبيراً رياضياً متخصصاً، للاضطلاع بمسؤوليات مزدوجة، تتثمل في توفير أفضل أنظمة التدريب من الدرجة الأولى، وإدارة مرافق التدريب المتطورة بسلاسة وكفاءة، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للجهة الحكومية المعنية.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر الماضي أعلنت بالمز الرياضية عن ارتفاع بنسبة 31% في إجمالي أرباحها على أساس سنوي، من 40.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 53.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام الجاري.
من جانبه قال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: «ركزنا وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية على إثراء منظومة التدريب الرياضي في إمارة أبوظبي، ونحن على يقين وندرك جيداً أهمية ترسيخ ركائز لأعمال مستدامة تعمل على توسيع برامجنا التدريبية واستقطاب مزيد من الشراكات الاستراتيجية، يتمحور هدفنا اليوم حول تعزيز القيمة المقدمة للمستثمرين، ومختلف الأطراف المعنية».
وأضاف: «تؤكد مساعينا وخطواتنا على التزام بالمز الرياضية بتحقيق التميز وتوفير بيئة استثنائية تدعم تطور الرياضيين وتفوقهم لدعم مسيرة رياضة الإمارات بشكل عام».

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