فوزنياكي تعود إلى الملاعب بعد غياب 1293 يوماً



مونتريال (أ ف ب)

حققت لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة أولى عالمياً سابقاً، عودة مظفّرة إلى الملاعب أمس الأول، للمرة الأولى منذ يناير 2020، بفوزها في مباراتها الافتتاحية بدورة مونتريال الكندية التي تدخل ضمن دورات الألف.

وانتصرت النجمة الدنماركية البالغة من العمر 33 عاماً على المصنفة 115 الأسترالية كيمبرلي بيريل 6-2 و6-2 على الأرضية الصلبة لهذه الدورة التي تشكل تحضيراً لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 28 أغسطس الحالي في نيويورك.

وكانت فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2018، أعلنت اعتزالها بعد خسارتها في الدور الثالث من البطولة الكبرى نفسها عام 2020 على يد التونسية أنس جابر.

وأنجبت الدنماركية طفلين وأصبحت معلقة تلفزيونية، لكنها أعلنت عن عودتها قبل شهرين مع خطط للمنافسة في فلاشينج ميدوز.

وقالت الدنماركية بعد عودتها الموفقة: «أنا سعيدة. متعبة بعض الشيء. كان من الممتع العودة مجدداً واللعب على الملعب الرئيسي أمام جمهور كبير. أنا في غاية السعادة لتمكني من الفوز بمباراتي الأولى بعد غياب ثلاثة أعوام ونصف العام».

وعادت المتوجة بثلاثين لقباً خلال مسيرة فازت بها بـ635 مباراة، إلى الملاعب بعد غياب 1293 يوماً، وهي تصطدم في الدور الثاني ببطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة عاشرة عالمياً وتاسعة في الدورة والتي تخطت عقبة المصرية ميّار شريف 6-4 و6-2.

وتابعت: «إنه أمر جنوني. في الواقع، كنت أنظر الى الساعة. طفلاي في قيلولة حالياً، وهذا أمر رائع. سأذهب اليهما (ابنها جيمس وابنتها أوليفيا) بعد أن أقوم ببعض العلاجات وتناول بعض الطعام وأشياء من هذا القبيل».

وأردفت: «هذه فائدة أن تلعب مباراتك في وقت مبكر. لا يزال لديّ فترة بعد الظهر كي أقضيها معهما».

وبلغت الدور الثاني أيضاً البرازيلية بياتريز حداد مايا الحادية عشرة التي خسرت نهائي العام الماضي أمام الرومانية سيمونا هاليب، وذلك بفوزها على البولندية ماجدالينا فريخ 6-4 و6-2، والتشيكية كارولينا موتشوفا الرابعة عشرة بفوزها على الروسية أناستازيا بوتابوفا 7-6 (7-4) و6-2.

وكانت التشيكية ماري بوزكوفا أولى المتأهلات إلى الدور الثاني من بين اللاعبات غير المصنفات في المراكز الثمانية الأولى (أعفيت المصنفات الثمانية الأوليات من الدور الأول)، بإقصائها الفرنسية كارولين جارسيا الخامسة بعد الفوز عليها 6-4 و4-6 و6-2.