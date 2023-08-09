لوكا «الفرسان» نجم «الثبات الذهني» و«الركلات الحرة»

مراد المصري (دبي)

أكمل شباب الأهلي قائمة لاعبيه الأجانب، بعد التعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، صاحب الـ 32 عاماً، الذي يعتبر من لاعبي خط الوسط الذين يتميزون بالقوة البدنية والصلابة، التي يحتاج لها «الفرسان» في هذا الموقع خلال الموسم المقبل.

ويتميز لوكا بـ «الثبات الذهني»، وذلك سواءً على صعيد الأداء بالعموم، فخلال ست سنوات كاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، لم يحصل على عدد كبير من البطاقات الملونة رغم أدواره الدفاعية، إلى جانب قدراته المميزة في تنفيذ ركلات الجزاء التي كان مكلفاً بها، حيث سجل بالمجمل خلال مسيرته 23 ركلة جزاء من أصل 27، مسجلاً في شباك حراس معروفين، مثل إيميليانو مارتينيز، بيرند لينو، كاسبير شمايكل، روي باتريسيو وجو هارت وغيرهم.

وفي مقابلة سابقة مع اللاعب، كشف أن سر نجاحه في ركلات الجزاء، يعود إلى جانب ذهني ونفسي بالمقام الأول، وقال: «في كل مرة أتقدم لتنفيذ ركلة جزاء فإنني بنسبة 99% أكون قد حددت الجهة التي سأسدد عليها قبل تنفيذ الركلة، حيث أكون قد تدربت على ذلك خلال التحضيرات خلال الأسبوع، كما أنني أضع في ذهني دائماً أنني لن أهدر ركلة الجزاء، لذلك عندما أسدد أشعر بثقة على قدرتي على التسجيل».

كما أكد اللاعب خلال اللقاء، اعتبر أن اللاعب المحترف يجب أن يكون تركيزه بالكامل للعبة كرة القدم، وقال: «لا يمكن أن تكون مشغولاً بأمور أخرى، يجب أن تكون لاعب كرة قدم محترفاً بمعنى الكلمة، وأن تهتم بكافة التفاصيل المرتبطة بذلك، وأعنى هنا: التغذية، التعافي بعد المباريات، أسلوب حياتك وكم تحصل على وقت راحة وغيرها».

وأضاف: «أقول دائماً الحظ موجود، لكن يجب أن تستحقه، وهو أمر تعلمته خلال نشأتي، أن ما تحققه يأتي من خلال سلوكك في الحياة وإيمانك بالله».

ويتميز لوكا أيضاً بقدراته في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، خصوصاً من المسافة البعيدة، بالنظر لامتلاكه قدرة على التسديد بقوة، وهو ما جعله يزور الشباك في هذه الطريقة بعدة مناسبات، مما يجعله أحد الخيارات المتاحة لشباب الأهلي خلال الموسم المقبل في هذا النوع من الكرات.

على صعيد آخر، خسر شباب الأهلي أمام الاتفاق السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت ليلة أمس خلف أبواب مغلقة لاستاد راشد في دبي، وذلك مع تواصل العد التنازلي لتحضيرات الفريق لمواجهة الوحدات الأردني يوم 15 أغسطس الجاري في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.