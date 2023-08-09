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أسطورة التنس الألماني: «البريميرليج» أفضل من «البوندسليجا»!

أسطورة التنس الألماني: «البريميرليج» أفضل من «البوندسليجا»!
9 أغسطس 2023 11:30

برلين (د ب أ)
قال أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يتفوق بفارق كبير على الدوري الألماني «بوندسليجا».
وأضاف بيكر (55 عاماً)، المشجع لكرة القدم، على هامش حدث إعلامي في ميونيخ: «آسف للبوندسليجا، فالدوري الأفضل والأكثر إثارة هو الدوري الإنجليزي الممتاز»، مشيراً إلى أن الأندية الإنجليزية تتواجد «في فئة مختلفة» فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية.
وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة، وقد أبدى بوريس بيكر اهتماماً خاصة بفريق ليفربول الذي يدربه المدير الفني الألماني يورجن كلوب.
وقال بيكر: «فقد الفريق خط وسطه مع رحيل فابينيو وجوردان هندرسون إلى الدوري السعودي»،
وأضاف أنه يجب على الفريق إيجاد الحلول البديلة المناسبة، متمنياً أن يواصل كلوب عمله الجيد.
وتوقع بيكر أن يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز صراعاً قوياً على اللقب، وأكد أنه من عشاق بيب جوارديولا المدرب السابق لبايرن ميونيخ، والحالي لمانشستر سيتي.
وقال بيكر بشأن جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا: «طريقته تحفز وتلهم الفريق في كل مرة، كما أن اختياراته فيما يتعلق بضم اللاعبين تثير إعجابي».
وتوقع بيكر أن يدخل أرسنال، الذي ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز، في إطار الصراع على اللقب بقوة.

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