150 لاعباً في نشاط كرة اليد الصيفي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل فعاليات النشاط الصيفي في كرة اليد، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي من خلال معسكرات مفتوحة لمنتخبات الاشبال والصّغار، والتي انطلقت في 17 يوليو الماضي وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير، ومتابعة طارق بو سنينة أخصائي كرة اليد، وبمشاركة 50 لاعباً مواطناً من المميزين في أندية الشارقة والبطائح والمدام ومليحة والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

ويستعد منتخب الأشبال للمشاركة بمعسكر خارجي في صربيا من 14 إلى 25 أغسطس، والذي يشتمل على حصص تدريبية ومعايشة مع لاعبين صربيين ومباريات ودية ضد فرق صربية وبمشاركة مدرّب صربي لتدريب اللاعبين.

أما الجزء الثاني من النشاط الصيفي فيحتوي على برنامج تطوير المهارات في الفترة من 14 إلى 24 أغسطس، والذي يستهدف اللاعبين المميزين من نفس الاندية في فئتي الصّغار والبراعم أ، بمشاركة 100 لاعب يخضعون لتدريبات تعمل على تطوير وصقل مهاراتهم الفردية والجماعية.