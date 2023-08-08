منتخب الناشئين للفنون القتالية يقفز 5 مراكز في الترتيب العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

قفز منتخب الناشئين للفنون القتالية المختلطة 5 مراكز في الترتيب العالمي، عقب حصوله على المركز الرابع في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين، وسجل المنتخب حضوراً لافتاً وأداءً مميزاً في نسخة العام الجاري، بما يعكس التطور المستدام لدولة الإمارات في عالم الفنون القتالية المختلطة، ويأتي ذلك عقب اختتام فعاليات النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي خلال الفترة بين 2 و5 أغسطس الجاري.

ورغم أن الفنون القتالية المختلطة من الرياضات الجديدة نسبياً في دولة الإمارات، إلا أن المنتخب الوطني كان بين أبرز المنافسين، وفاز بـ4 ميداليات خلال مشاركته الأولى في بطولة العالم 2022، ليواصل بعد ذلك مسيرة الانتصارات ويثري سجلّه بـ 12 ميدالية في عام 2023.

وجاءت جميع الميداليات في الفئات «ج» للمرحلة السنية 12 - 13 عاماً و«ب» للمرحلة السنية 14 - 15 عاماً، و«أ» للمرحلة السنية 16 - 17 عاماً، ما يسلط الضوء على المهارات والإمكانات الاستثنائية التي تحظى بها المواهب المحلية.

وحصدت دولة الإمارات الميداليات الذهبية بفضل أبطالها فهد الحمادي في الفئة «أ» بوزن 70.3 كجم، وغلا الحمادي في الفئة «ب» بوزن 40 كجم، وزمزم الحمادي في الفئة «ب» بوزن 52 كجم، وسيف البلوشي في الفئة «ج» بوزن 40 كجم.

وفي هذا السياق، قال العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على رعايته الكريمة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، ما لعب دوراً جوهرياً في النجاح الكبير الذي حققته البطولة. وساهم في تقديم حدث استثنائي تابعه ملايين المشاهدين من عشاق الفنون القتالية المختلطة والجو جيتسو حول العالم عبر مختلف وسائل الإعلام لمتابعة مجريات النزالات والاستمتاع بالأداء اللافت للمواهب الواعدة. وتأتي إشادة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عبر الموقع الرسمي وفي مختلف المناسبات والمحافل، لتؤكد الشراكة الوثيقة بين أبوظبي والاتحاد الدولي، وترسخ المكانة المهمة لأبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة».

من جهته، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد: «نفخر بالأداء القوي الذي قدمه أبناؤنا في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، لا سيما أن دولة الإمارات انضمت إلى الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة العام الفائت. وتشكل هذه النتائج المبهرة دليلاً لافتاً على مدى التزام رياضيينا وفاعلية الجهود الدؤوبة لإعدادهم وصقل مهاراتهم من جهة، ونجاح استراتيجية اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة من جهة أخرى، كما تعكس التزامنا بالاستثمار في المواهب الشابة ودعمها والأخذ بيدها لتحقيق الانتصارات».

وأضاف المرزوقي: «اليومان الأول والثاني من البطولة شهدا تقديم عروض مذهلة للمهارات القتالية من الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، بما يسلط الضوء على نجاح استراتيجية الاتحاد في التركيز على جيل الناشئين وإعداد مواهب اليوم ليكونوا أبطال الغد. لذا نعتزم في السنوات المقبلة مواصلة جهودنا ودعمهم للمضي قدماً في تحقيق إنجازات جديدة وإلهام سائر الرياضيين الناشئين».

من جانبه، قال تولي بليستد، مدرب المنتخب: «نجاح أبناء وبنات الإمارات في تحقيق التطور والتميز على الصعيد العالمي أمر يسعد الجميع، وقد تحقق ذلك للعديد من الأسباب في مقدمتها عزيمتهم القوية وشغفهم بالرياضة. وسوف نستمر في مواصلة العمل لتوجيههم وتطوير مستوياتهم انطلاقاً من ثقتنا العميقة في قدراتهم وجاهزيتهم ليصبحوا أبطالاً عالميين في السنوات المقبلة».