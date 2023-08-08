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الرياضي

«هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم وتصفيات الأولمبياد الشتوية

«هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم وتصفيات الأولمبياد الشتوية
9 أغسطس 2023 00:52

أبوظبي (وام)

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خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية

أعلن اتحاد الرياضات الشتوية، أن منتخب هوكي الجليد سيشارك في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثاني «أ» في أبريل 2024، ويخوض المنتخب مرحلة التصفيات المؤهلة للأولمبياد الشتوي 2026، والمقررة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن استقبال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية، بمناسبة تتويج المنتخب ببطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2023، المستوى الثاني في أبريل الماضي بتركيا، يمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات الوطنية، لتعزيز ريادة الإمارات العالمية.
وقال إن الاتحاد، برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يحرص على تصميم المبادرات الداعمة ببناء قدرات المواهب الشابة من الذكور والإناث، وتوفير أفضل البرامج التدريبية والتأهيلية، لتمكينهم من المهارات التي تعزز قدراتهم التنافسية على مستوى العالم.
وأثنى القبيسي على جهود مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية، في دعم البرامج التي تستهدف الارتقاء بمنتخبات هوكي الجليد، والتعاون الإيجابي في كل المبادرات.
وقال جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، نائب رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد، إن المرحلة المقبلة مهمة لتعزيز التميز الذي حققته هذه الرياضة من خلال الفوز بكأس العالم للمستوى الثاني في تركيا، بالإضافة للعمل على جميع البرامج التطويرية التي تستهدف جذب المزيد من العناصر على مستوى الذكور والإناث.
وأضاف الظاهري، أن الفترة المقبلة ستشهد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، من خلال البرنامج التدريبي المقرر، لاسيما أن هناك العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل بطولة آسيا وأوقيانوسيا تحت 18 سنة بأوزبكستان في مارس 2024، وبطولة التزلج الاستعراضي (أبوظبي كلاسيك) في فبراير 2024، وبطولة الإمارات للتزلج من 17 إلى 21 أكتوبر، ومشاركة السيدات في بطولة آسيا وأوقيانوسيا في أبريل 2024.

هوكي الجليد
منتخب هوكي الجليد
اتحاد الرياضات الشتوية
كأس العالم لهوكي الجليد
مونديال هوكي الجليد
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