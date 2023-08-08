لجنة انتخابات اتحاد الكرة تعتمد المرشحين لمجلس الإدارة

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة اجتماعها، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن محمد العامري، حمد خميس حمد البدواوي، مُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وتأكدت اللجنة من سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات، عدا مرشح نادي الوحدة لعدم استيفائه للمستندات المطلوبة لشروط العضوية.

وأكد المستشار سالم بن بهيان العامري أن اللجنة لم تتلق أي طلب لانسحاب أي عضو من المرشحين، وعليه تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية كل من هشام محمد الزرعوني (الشارقة)، وحمد أحمد المزروعي (حتا)، وعمر الحاج المهيري (النصر)، ويحيى خلف المطروشي (عجمان)،، وأمل حسن بو شلاخ (مصفوت)، وأحمد علي المهبوبي (التعاون)، وإبراهيم حسن النمر (الحمرية)، وسالم علي الشامسي (العربي)، وسيف ماجد المنصوري (الظفرة)، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

وتبدأ فترة استقبال الطعون على نتيجة فحص الطلبات حتى يوم غدٍ الخميس، وستعقد اللجنة اجتماعها القادم فور انتهاء فترة الطعون لبحث أي مستجدات قد تطرأ على العملية الانتخابية.