تأجيل «ودية» الوحدة وبني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعود فريق الوحدة للتدريبات مساء اليوم على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين، بعد العودة من المشاركة في كأس العرب بالمملكة العربية السعودية.

وقرر الجنوب أفريقي موسيماني إعطاء اللاعبين راحة لمدة يومين، على أن يتواصل البرنامج الإعدادي للموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، كما قرر تأجيل ودية بني ياس التي كان مقرراً لها مساء اليوم، بعد تأخر العودة من البطولة العربية.

وكان العنابي قد ودع كأس العرب من دور الثمانية بعد الخسارة من الشباب السعودي بضربات الترجيح 4-5.

وصعد ممثل كرة الإمارات لهذا الدور بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته، وظهر الفريق بمستوى مميز، حيث حقق الفوز في مباراتين وخسر واحدة في الدوري التمهيدي، كما قدم مباراة قوية أمام الشباب السعودي الذي فاز بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي من دون أهداف.