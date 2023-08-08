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مقتل مشجع يوناني عقب لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب

مقتل مشجع يوناني عقب لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب
9 أغسطس 2023 00:52

أثينا (أ ف ب)

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قُتِلَ مشجعٌ يوناني طعناً في ضواحي أثينا خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي، عشية لقاء الفريقين في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أفادت الشرطة التي أعلنت توقيف 96 شخصاً حتى الآن.
وقالت الشرطة، إن الشاب البالغ من العمر 22 عاماً نُقِلَ من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.
وتابعت: «وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا، قُتِلَ شاب يوناني طعناً ونقل ستة جرحى إلى المستشفى، وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل من بينهم ثلاثة يونانيين وخمسة كروات، ومن بين الجرحى قاصر نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر في رأسه».
وقالت وكالة الأنباء اليونانية، إن تحقيقاً قد بدأ، وإن الموقوفين سيمثلون أمام المدعي العام.

أيك أثينا
دينامو زغرب
دوري أبطال أوروبا
أثينا
اليونان
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