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تشيلسي يخسر «الصفقة الصيفية» قبل الانطلاقة

تشيلسي يخسر «الصفقة الصيفية» قبل الانطلاقة
8 أغسطس 2023 18:30

لندن (أ ف ب)
خضع الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن الملاعب «لفترة طويلة» كما أعلن النادي اللندني في بيان اليوم.
وكان نكونكو انتقل إلى صفوف تشيلسي في يونيو، قادماً من لايبزج الألماني مقابل صفقة بلغت 80 مليون دولار.
واشارت شبكة «بي بي سي» وصحيفة «دايلي تليجراف» إلى أنّ غياب نكونكو عن الملاعب سيستمر نحو 4 أشهر.
ويعتبر النبأ ضربة قوية لتشيلسي ومدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، لا سيما بأنّ فريقه يستهل الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الحالي بلقاء قوي ضد ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج.
وقال تشيلسي في بيانه: «تعرض نكونكو لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة».
وأضاف: «خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لعملية جراحية وسيبدأ مرحلة التعافي بإشراف الفريق الطبي للنادي».
وتعرض نكونكو، الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الاصابة في ركبته اليسرى، للإصابة خلال مباراة ودية ضد بروسيا دورتموند الألماني خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة.
وعانى تشيلسي عقماً كبيراً في الهجوم الموسم الماضي، حيث اكتفى بتسجيل 38 هدفاً في 38 مباراة في الدوري واكتفى بالمركز الثاني عشر وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1994، وكان يعول على صفقة نكونكو لتحسين الأداء الهجومي.

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