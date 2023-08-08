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«الفرسان» يدعم صفوفه بلاعب من «البريميرليج»

«الفرسان» يدعم صفوفه بلاعب من «البريميرليج»
8 أغسطس 2023 18:00

دبي (الاتحاد)
تعاقد نادي شباب الأهلي مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، قادماً في صفقة انتقال كلاعب حُر، وذلك بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس، حيث كان يشكل دعامة وسط ميدان الفريق المتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» على مدار ست سنوات منذ عام 2017.
ويمتلك لوكا صاحب الـ 32 عاماً خبرة واسعة، وهو الذي خاض 38 مباراة دولية مع منتخب صربيا وشارك في نهائيات كأس العالم 2018، إلى جانب خوضه 422 مباراة على صعيد الأندية، منها النجم الأحمر الصربي، أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني، إلى جانب كريستال بالاس الإنجليزي.
ومع التعاقد مع لوكا، يكون «الفرسان» قد أكمل قائمة لاعبيه الأجانب للموسم الجديد، حيث يتواجد أيضاً، الصربي بوجدان، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، الأوزبكي عزيز جانيف والإسرائيلي مؤنس دبور.

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