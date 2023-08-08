اتحاد الصقور يعتمد أجندة بطولات موسم 2023-2024

دبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الصقور عن روزنامة الموسم الجديد المعتمدة، والتي تتضمن جميع فعالياته ومسابقاته في إطار استدامة الأحداث والبطولات المرتبطة برياضة الصقور التراثية، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الصقور، بأهمية المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الاتحاد وأهدافه التي ترسخ الموروث الوطني وتعزز الجانب الثقافي والتراثي لدى أبناء الوطن بمختلف فئاتهم العمرية.

وتضمنت روزنامة اتحاد الصقور للموسم الرياضي 2023-2024 بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 300 متر، والتي تستهل مسيرة الاتحاد، إذ تقام خلال الفترة (8-11) من نوفمبر المقبل، تليها بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 400 متر، والتي ينظمها الاتحاد خلال الفترة (22-25) من الشهر ذاته، فيما تقام بطولة كأس الاتحاد لسباقات الصقور بالتلواح ما بين الفترة (6-13) من ديسمبر المقبل.

وتنطلق أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور بالتلواح للعام الثالث على التوالي في الـ17 من فبراير من العام المقبل، عقب النجاحات المتتالية التي سطرتها على مدار النسختين الماضيتين بعد أن شهدت مشاركات واسعة في جميع الفئات المخصصة، سعياً لتحقيق ذات الأهداف المنشودة فيما يتعلق بتعزيز جودة الإنتاج الوطني وتحسين أنواعه ومضاعفة أعداده، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الاتحاد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في توفير سبل التميز لقطاع رياضة الصقور بالكامل سواءً من أفراد أو مراكز إكثار، بهدف تعزيز مكانة الدولة مركزاً ريادياً ووجهة مفضلة معتمدة بين كبرى مزارع الإنتاج العالمية، إضافة إلى إرساء ثقافة رياضة الصقور وتوسيع قاعدة ممارستها، بما يدعم هذه الرياضة ويضمن ازدهارها في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

كما يشهد شهر فبراير من العام المقبل تفعيل مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور فئة الأفراد ومراكز الإكثار على هامش أشواط درع الإنتاج الوطني، بعد أن أصبح الاحتفاء بالمتميزين «عادة» سنوية يحرص اتحاد الإمارات للصقور على استمراريتها، بما يضمن مواصلة العطاء وتحقيق أفضل النتائج والمؤشرات التنافسية المطلوبة في رياضة الصقور بمختلف مسابقاتها.

وأوضح راشد بن مرخان، أمين عام اتحاد الصقور، أن الأجندة الزمنية للبطولات والأحداث المتعلقة برياضة للصقور تلخص حجم الجهود المبذولة في السعي نحو الارتقاء بمستوى هذه الرياضة العريقة التي تواكب جميع التطورات والتحديثات المستمرة مع التمسك بملامح ممارستها في صورتها الأولية، بما يبرز مراحل تطورها ويعكس حجم البذل والإيثار من قبل الآباء والأجداد في نقل مبادئ ومفاهيم رياضة الصقور وتداولها عبر جميع المراحل العمرية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل للحفاظ على هذه المكانة وتلك المكتسبات الفريدة التي يتوارثها أبناء الوطن جيلاً تلو الآخر.