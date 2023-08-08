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بطل «يو إف سي 294» يعلن التحدي قبل النزال المرتقب

بطل «يو إف سي 294» يعلن التحدي قبل النزال المرتقب
8 أغسطس 2023 17:20

أبوظبي (وام)
يكثف البرازيلي باولو كوستا، بطل الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي 294»، استعداداته للمواجهة المرتقبة مع السويدي حمزات شيماييف ضمن فئة الوزن المتوسط في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في 21 أكتوبر المقبل.
وأكد كوستا أنه يخوض 3 تدريبات يومياً استعداداً للنزال المرتقب، وأنه متحمس للغاية للعودة إلى أبوظبي وخوض هذا التحدي، كونها المرة الثانية التي يخوض فيها نزالاً بأبوظبي، وسط تحد كبير أمام بطل «يو إف سي 294» حمزات شيماييف.
وأضاف: «أنتظر بشغف الحضور إلى أبوظبي لحسم اللقب العالمي، هي مدينة رائعة أبهرتني كثيراً خلال الزيارة الأولى، وأعلم مدى شغف الجمهور بالنزالات التي تقام فيها، وأنتظرهم في حلبة المنافسة بالاتحاد أرينا».
ويأمل كوستا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي خلال الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز الأول على منافسه لوك روكهولد بمنافسات يو إف سي 278.
وعلى مدار مشواره، حقق كوستا 14 انتصاراً مقابل هزيمتين، و6 انتصارات مقابل هزيمتين في بطولات «يو إف سي».
وعن متابعته لمنافسة شيماييف، قال كوستا: «لا أهتم بمنافسي قدر ما أهتم بالحفاظ على المستوى الذي وصلت له، لحسم النزال لصالحي. أعلم جيدا أن المواجهة ستكون كبيرة، أمام بطل مميز، ولكني على أهبة الاستعداد.. لم أحقق هدفي بالانتصار في المرة الأولى بأبوظبي، ولكنني على يقين بأن النزال سيكون لصالحي في أكتوبر المقبل.
وكان كوستا خسر نزال أبوظبي في 2020 أمام النيجيري أزرايل أديسانا بالضربة القاضية.

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