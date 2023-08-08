«دبي الرياضي» يستعرض تحضيرات «موسم الأكاديميات»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس دبي الرياضي الاجتماع التنسيقي لأكاديميات كرة القدم في أندية دبي، استعداداً للموسم 2023-2024، وبمشاركة مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة في مجال تطوير قطاع الأكاديميات، واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية على أسس عملية، ومن خلال سلسلة من البطولات والمهرجانات السنوية والاختبارات المستمرة، لتكون مؤهلة للانضمام لفرق الأندية ورفد المنتخبات الوطنية وتحقيق الألقاب في مختلف البطولات.

وترأس الاجتماع عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي، بحضور: د. عدنان العيوني أخصائي أول شركات كرة القدم في المجلس، عنتر مرزوق مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، حسين الشيباني المدير الرياضي لشركة الوصل لكرة القدم، محمد علي محبوب مدير أكاديمية الوصل لكرة القدم، أحمد الدليل مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، وائل السيسي المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، هشام بومبار المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، مارك هوردجيك المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، ميشيل مومارتز المشرف الفني لمدرسة الكرة بأكاديمية الوصل لكرة القدم.

وتم في الاجتماع استعراض أجندة بطولات الأكاديميات والفعاليات الخاصة بتطوير اللاعبين والكوادر الفنية العاملة التي سينظمها ويدعمها مجلس دبي الرياضي خلال الموسم الرياضي 2023-2024، والتي تتضمن 6 بطولات ومهرجانات للأكاديميات والبراعم إلى جانب ملتقى سنوي للمدربين، كما تم إعلان برنامج مباريات أولى الفعاليات وهي الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القد التي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 03 سبتمبر 2023، وتضم 10 فئات عمرية بمشاركة 5 أندية هي شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، والشارقة والتي يمثلها 36 فريقاً، حيث ستقام منافسات فئة 19 سنة و17 بنادي النصر، فيما تقام منافسات فئة 16 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة 15 سنة بنادي الوصل، ومنافسات فئة 14 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة 13 سنة بنادي حتا، ومنافسات فئة 12 سنة (أ) بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة 12 سنة (ب) في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ومنافسات فئة 11 سنة في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي أيضاً.