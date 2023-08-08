الإمارات تدشن انطلاقة موسم «الليجا» الجديد

مراد المصري (دبي)

احتضنت الإمارات ملتقى لإطلاق الموسم الجديد لدوري كرة القدم الإسباني، الذي يدشن عهداً جديداً بمسمى «لاليجا إي أيه سبورتس»، ويبدأ يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب لواحدة من أقوى المسابقات بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وسط منافسة ثلاثية متجددة بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي توجت باللقب في السنوات الخمس الماضية.

وجاء اختيار الإمارات عموماً، ودبي تحديداً لاحتضان مراسم الإطلاق التي أقيمت أمس، باعتبارها واحدة من الوجهات الرئيسية حول العالم التي تسعى من خلالها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» الانتشار دولياً، وهي التي تتخذ منها مقراً لمركزها الإقليمي في المنطقة.

وشهد مراسم الإطلاق مارتن دويناس مندوب رابطة الدوري الإسباني في الإمارات، وراؤول أوستالي مدير التسويق للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انضم عبر الفيديو مسؤولي التسويق في أندية إسبانية مثل ألميريا وغرناطة.

وتم الكشف عن تفاصيل الحقبة التاريخية الجديدة للمسابقة، بعد شراكة استراتيجية ثورية مع الراعي الرئيسي الجديد EA SPORTS تجلب معها طريقة جديدة ومثيرة حول تصوّر كرة القدم، وكسر الحواجز بين العالمين المادي والرقيم، وإنشاء منتج فريد في عالم الرياضة يسعى إلى الوصول إلى جمهور أوسع بكثير مما فعلته البطولات الرياضية التقليدية في السنوات الماضية.

وخلال الإطلاق تم الإيضاح، أن الليجا تواصل ريادتها في الابتكار الرقمي والبث لتزويد مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بأفضل تجربة ممكنة، ولا يزال دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين هو الأكثر متابعة بين جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حطم مؤخراً حاجز 200 مليون متابع مع الجماهير التي يقدم لها محتوى أصلياً أوسع من أي وقت مضى بـ 20 لغة مختلفة عبر 16 منصة متعددة.

كما تواصل الليجا أيضاً الابتكار وإحداث ثورة في برامج البث، وسيستمتع المشاهدون في إسبانيا وحول العالم بتجربة مشاهدة أكثر تكاملاً وديناميكية هذا الموسم، حيث تم إجراء تغيير كامل لحزمة الرسومات، بما يتماشى مع تحول العلامة التجارية الجديدة لمنحها مظهراً جديداً مشابهاً للعبة الفيديو، مع استخدام أكبر للواقع المعزز، زوايا تصوير جديدة لكاميرات الدكة، اللقطات الجوية والسينمائية، ورسومات جديدة ومحسنة لحزم تعزيز الرؤية ليس فقط على التلفزيون، ولكن أيضاً على شاشات الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي.

ومن الناحية التجارية، تستمر الليجا في التقدم من قوة إلى أخرى مع توقع نمو صافي الإيرادات التجارية بأكثر من 10% هذا الموسم مع عائدات مضمونة للحقوق السمعية والبصرية تزيد على 2 مليار يورو حتى موسم 2026-2027.