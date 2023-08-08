16 لاعباً في قائمة منتخب السلة للقاء مصر

علي معالي (دبي)

عاد منتخب السلة للرجال إلى التجمع صباح اليوم، وتستمر التدريبات على فترتين صباحاً ومساءً، استعداداً لمباراة منتخب مصر غداً الخميس في دبي، وأيضاً لترتيب الأوراق بمنتخبنا للفترة المقبلة من الإعداد للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي تقام في فبراير 2024 المقبل.

ويبدأ منتخبنا مرحلة جديدة من التجهيز بوجود 16 لاعباً بعد انضمام الثنائي عبدالعزيز خليفة وراشد سالم، إلى قائمة الـ 14 لاعباً، العائدين من المشاركة في بطولة إندونيسيا الدولية، التي حقق فيها منتخبنا انتصارين من أصل 3 مباريات خاضها في البطولة التي جرت تحت رعاية وتنظيم الاتحاد الدولي، وهم راشد أيمن، محمد عبداللطيف، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف، محمد محمود أسد، محمد محمود بن خاتم، فيصل محمد علي، عمر خالد، راشد ناصر، مامادو انجاي، جاسم محمد، قيس عمر، محمود وسيم، وهزاع عمر.

وكان المنتخب قد قدم مستوى مميزاً في دولية إندونيسيا، تفوق خلالها على منتخب سوريا وبطل الدوري الإندونيسي، وخسر من منتخب إندونيسيا، واستفاد كثيراً من هذه التجربة القوية.

وتجمع المنتخب يأتي قبل المباراة الودية المهمة التي يخوضها ضد منتخب مصر يوم الخميس، وهي مباراة ضمن عدة مباريات ما بين ودية ورسمية يخوضها «الأبيض» لمواصلة مسيرة الاستعداد للتصفيات الآسيوية من أجل العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف (A)، التي تسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم.

وقال راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية على أهمية لقاء مصر: «بناء على العلاقات القوية بين الاتحادين الإماراتي والمصري، ولدعم منتخب الفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة، وجدنا أنها فرصة جيدة للقاء الفريقين في ظل الأهداف المشتركة لتجهيز المنتخبين لأحداث مهمة، سواء عالمية بالنسبة لمصر، أو قارية بالنسبة لمنتخبنا، وهي مباراة قوية لنا ضمن برنامج الإعداد الذي تم وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، وبالتعاون مع لجنة المنتخبات التي يرأسها عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد».

وقال راشد عبدالله: «قرعة التصفيات الآسيوية المقبلة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 19 من الشهر المقبل، وبعدها سيتم تحديد المنتخبات التي سنلاقيها في مسيرة التصفيات، والتي تعتبر نقطة مهمة في مسيرة المنتخب خلال الفترة المقبلة، في التصفيات التي تنطلق في فبراير 2024، بالنظام الدولي الجديد الذي نشارك فيه للمرة الأولى».