1600 لاعب ولاعبة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف من مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 29 في الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الجاري بفندق راديسون بلو أبوظبي، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف درهم.

وتم تقسيم منافسات المهرجان إلى 14 بطولة مختلفة تتناسب مع مستويات وفئات المشاركين العمرية، تتصدرها بطولة الأساتذة.

ويشارك في النسخة المرتقبة، المصنف الأول، الهندي دي جوكيش، ومواطنه أرجون إريجايسي بطل النسخة 28، والمصنف الثالث فيلاديسلاف أرتيموف من روسيا، وبطل الإمارات الذهبي سالم عبد الرحمن، الذي حصد العدد الأكبر من بطولات الشطرنج الفردية في دولة الإمارات منذ عام 1991 وحتى تاريخه، وبطولة العرب لفئة الرجال وبطولة آسيا لفئة الناشئين.

كما يشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات في كافة الفئات السنية من الجنسين، يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني، والحاصل على لقب بطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال، وبطولة كأس رئيس الدولة.

وستُنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي.

ويترأس لجنة الحكام في البطولة، مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، ونخبة من الحكام الدوليين الإماراتيين من بينهم ماجد العبدولي، وسلمان الطاهر، والحكمة مريم جهاد، ومن الجزائر، العربي بن يحيى والحكم الدولي مهرداد بهلوان زادة من إيران، ومن رومانيا الدولي بوجدان جاربيا، ومن مصر مها محمود، ومن الفلبين الدولي مارلون كونان، إضافة إلى نخبة من الحكام الصاعدين من دولة الإمارات.

وأكد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن المهرجان يعد من أحد أهم الأحداث الرياضية على الخريطة الشطرنجية الدولية، ويدخل عامه التاسع والعشرين في هذه الدورة، بعدما تصدر اهتمام معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، ترسيخاً لريادة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية بأفضل الممارسات العالمية.

وقال الخوري: «إن ما شهدناه من خلال موقعنا في اللجنة المنظمة من إقبال كبير على المشاركة في المهرجان من لاعبي الصف الأول في العالم هذا العام يجعلنا على قناعة راسخة بأننا في المسار الصحيح، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين أكثر من 1600 لاعب ولاعبة من 67 جنسية مختلفة، موزعين على 14 بطولة مختلفة، راعت فيها اللجنة المنظمة المستوى الفني والعمري للاعبين، كما أنه يتصدر المهرجانات العالمية على صعيد اللعبة بعدد المشاركين، متجاوزاً عدة مهرجانات دولية عريقة».

وأضاف الخوري أن مهرجان أبوظبي وصل لهذه المكانة الرفيعة، وحقق أفضل مؤشرات النجاح العالمي بفضل دعم واهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حيث لم تدخر حكومتنا والقائمون على أمر القطاع الرياضي جهداً من أجل دعم الرياضة والرياضيين والحركات الشبابية بمختلف أنواعها.

وأشاد الخوري برؤية مجلس أبوظبي الرياضي ودوره البارز والداعم في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمي، كما أثنى على الرعاية المتميزة لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للمهرجان، كمؤسسة وطنية لها دور رائد في دعم الفعاليات الرياضية، وشركة مالابار للذهب والألماس وشركة نيرفانا القابضة وشركة ريبورتاج العقارية، وشركة محمد رسول الخوري وأولاده، وشركة ريفيرا للمياه، والمدرسة الإيطالية الدولية، وبلدية مدينة أبوظبي، ونادي تراث الإمارات، وفندق راديسون بلو الذي سيحتضن منافسات المهرجان.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم جميع الرياضات ودفع مسيرتها نحو النجاحات والتميز والإنجازات، هو السبب الأول في التفوق، وتأكيد ريادة أبوظبي في استضافة وتنظيم الأحداث والبطولات الكبرى، ومنها مهرجان الشطرنج، الذي تشارك فيه كوكبة من أبرز اللاعبين والأساتذة العالميين.

وقال العواني: «يسعدني أن أنتهز الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في مسيرة تطوير لعبة الشطرنج عبر مجموعة من الخطط والبرامج والدورات والاستضافات، التي حققت الهدف الذي وجد من أجله النادي منذ تأسيسه».

وأضاف: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نجدد دعمنا لهذا الحدث السنوي المهم والبارز في أجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وفخورون بقيمته العالمية الكبيرة، حيث أصبح محط أنظار اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع».