«العميد» و«الصقور» يختبران جاهزية الدوري بـ «الودية المغلقة»



معتصم عبدالله (دبي)

يلتقي النصر ضيفه الإمارات، مساء السبت المقبل، على «استاد آل مكتوم»، في ودية مغلقة ضمن التحضيرات الأخيرة للفريقين استعداداً لانطلاق لموسم الجديد 2023- 2024 من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يستهله «العميد» بلقاء الجزيرة في دبي، فيما يلعب «الصقور» في ضيافة الوصل على ملعب زعبيل في 19 أغسطس الجاري.

وستكون المواجهة المرتقبة الأولى للفريقين بعد ختام المرحلة الثانية للإعداد للموسم الجديد، حيث خاض «الأزرق» معسكره الإعدادي في هولندا، فيما أقام «الصقور» العائد حديثاً لدوري المحترفين معسكراً إعدادياً في تركيا.

وحظي لاعبو «العميد» باستقبال حار من جماهير «الأزرق» في الحصة التدريبية المفتوحة الأولى للفريق، مساء الاثنين، على الملعب الرئيس لاستاد آل مكتوم، بحضور مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة الكرة وعضوية المجلس.

وشهدت الحصة التدريبية التي قادها الصربي جوران مدرب «العميد»، تفاعلاً كبيراً بين اللاعبين والجماهير الحاضرة في الملعب للتشجيع والمؤازرة، وحرص لاعبو «الأزرق» على تحية الجماهير والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال المتواجدين في الملعب، وسط أجواء متفائلة بالموسم الجديد للفريق.

يذكر أن النصر لعب 4 تجارب ودية في معسكر هولندا أمام بي إس في آيندهوفن 1-3، دوردريخت الهولندي 1-0، الرياض السعودي 0-1، وتوب أوس الهولندي 0-1، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد والذي يستهله الفريق بمواجهة ضيفه الجزيرة، مساء السبت 19 أغسطس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين».