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سومر ينتقل من بايرن ميونيخ إلى إنتر ميلان

سومر ينتقل من بايرن ميونيخ إلى إنتر ميلان
8 أغسطس 2023 13:15

 
برلين (د ب أ)
أعلن ناديا بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي رسمياً انتقال حارس المرمى السويسري يان سومر من بايرن إلى إنتر ميلان. وتردد أن سومر وقع عقداً يستمر حتى يونيو 2026، وأن إنتر ميلان دفع نحو ستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار) للحصول على خدماته.
وقال سومر:«اللعب لفريق مثل إنتر يمثل تحدياً جديداً في مسيرتي الاحترافية.» وأضاف:«هناك العديد من حراس المرمى الأسطوريين الذين لعبوا هنا: أتطلع إلى ارتداء هذا القميص واللعب في سان سيرو أمام الجماهير.» 

وكان سومر قد انتقل من بروسيا مونشنجلادباخ إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، بعد أن تعرض مانويل نوير لإصابة بكسر في الساق أكدت غيابه حتى نهاية الموسم. 

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ومن المقرر أن يلعب نوير دور الحارس الأساسي لبايرن مجدداً، لكنه لم يستعد جاهزيته بشكل كامل بعد. وكان من المفترض أن يستمر عقد سومر مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025، لكنه لم يرغب في الاستمرار في دور الحارس الثاني للفريق، حيث يتطلع إلى فرصة المشاركة مع المنتخب السويسري في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا. 

وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: «نتفهم ونحترم رغبة يان سومر في البحث عن تحد جديد مع إنتر ميلان، لأنه يرغب في لعب دور الحارس الأول على المدى البعيد، يان سومر ساعدنا في موقف معقد عندما تعرض مانويل نوير لإصابة خطيرة، ونود أن نشكره بإخلاص على التزامه»، ومن المنتظر أن يلعب سومر دور الحارس الأساسي مع إنتر ميلان مكان أندري أونانا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

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