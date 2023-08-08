«زوارق أبوظبي» تشارك في الجولة الافتتاحية لمونديال الفورمولا 2



أبوظبي (الاتحاد)

تغادر يوم غد بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 متوجهة إلى ليتوانيا من أجل الاستعداد والتجهيز للمشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم التي تستضيفها مدينة كلابيدا، ثالث أكبر مدن ليتوانيا، للمرة الأولى في تاريخ المدينة.

ويكمل فريق أبوظبي للزوارق السريعة مشوار الإنجازات والتفوق الذي بدأه الفريق في صيف 2023، بالمشاركة في مختلف أنواع بطولات البحر، عبر الشراع الحديث والزوارق السريعة والدراجات المائية، ويطمح لإضافة رصيد جديد من الإنجازات لما حققه هذا الصيف في كافة مشاركاته.

ويشارك المتسابقان راشد القمزي بطل العالم 3 مرات في هذه الفئة، والمتسابق الطموح منصور المنصوري الذي حقق المركز الثالث على مستوى الترتيب العام في الموسم الماضي، ويسعى الاثنان معاً إلى كتابة تاريخ وسطور مميزة للفريق الإماراتي، عبر المنافسة الدولية والمضي قدماً في المنافسة على اللقب للموسم الحالي.

وكان الموسم الماضي للبطولة قد انتهى بدراما مثيرة، بعد أن حقق الألماني ستيفان هاجن اللقب بوصوله للنقطة 51، في حين أنهى منصور المنصوري الموسم في المركز الثالث برصيد 47 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر.

وغادرت بعثة الفريق برئاسة ناصر الظاهري وهو راديو مان راشد، وبرفقة المتسابقين راشد ومنصور والجهاز الإداري والإعلامي لفريق أبوظبي، وكان الطاقم الفني قد سبق البعثة بالوصول من أجل تجهيز معسكر الفريق وإعداد الزوارق بالشكل الفني قبل انطلاق السباق.

ويمتلك فريق أبوظبي ذكريات مميزة مع مشاركاته في ليتوانيا، حيث سبق أن فاز راشد القمزي عبر مشاركاته في كوناس في 2017 و2019 بالمركز الأول، وهي نفس السنوات التي أحرز خلالها أيضاً لقب البطولة.

وتنطلق البطولة ابتداء من الجمعة مع الفحص الفني، ثم ينطلق سباق السرعة وأفضل زمن يوم السبت، والذي سيتم على ضوء نتائجه تحديد مراكز المتسابقين في الانطلاق الرئيسي للسباق، والتي ستكون يوم الأحد المقبل، وهي ختام الجولة الأولى أيضاً.

من ناحيته وجه ناصر الظاهري رئيس بعثة الفريق، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لمتابعته الدائمة لمشاركات وحضور فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وأكد أن الفريق يسعى لتحقيق انتصار كبير في أولى جولات الموسم لكي يستمر في المنافسة وبقوة لاحقاً على لقب البطولة.

وأشاد ناصر الظاهري بالمتسابقين قبل انطلاق تحديات جولة البداية للموسم وقدراتهم الكبيرة على تقديم الأداء والمستوى المنشود من أجل الوصول للمراكز الأولى.