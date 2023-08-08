«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يقتنع اللاعبون المستبعدون من التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان، اقتناعاً تاماً بأنهم أفضل من أولئك الذي يعملون تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد، واستأنف الفريق تدريباته الجماعية وشارك فيها جميع اللاعبين الذين كانوا في الجولة الآسيوية بكوريا الجنوبية واليابان، بينما حُرم اللاعبون غير المرغوب في استمرارهم و«المغضوب عليهم»، ومن بينهم النجم الشاب كيليان مبابي من المشاركة في هذه التدريبات الجماعية، واكتفوا بالعمل بمفردهم بعيداً عن الفريق.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» أن أفراد هذه المجموعة غير المرغوب في بقائها بـ «حديقة الأمراء» تأقلموا تماماً على وضعهم، بل وأصبحوا سعداء بالتدريب بشكل منفصل عن الفريق ويستمتعون بذلك.

وأضافت الصحيفة أن عناصر هذه المجموعة، التي لا تدخل في حسابات الجهاز الفني بقيادة إنريكي، تقبلوا وضعهم بصدر رحب ولا يتعلق الأمر بمبابي وحده، وإنما كان هذا هو حال باريديس ودراكسلر ودياللو وفينالدوم وميشو وكومباني، وجميعهم يدخلون مركز التدريب الفرعي في «بوسي» والابتسامة لا تفارق شفاههم، ونُشرت لهم صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد الجو الرائع الذي يعيشونه رغم استبعادهم من التدريبات الجماعية.

ويقول موقع جول العالمي إن هذه المجموعة التي تمثل اللاعبين المطلوب رحيلهم، يمتلكون مهارات عالية وخبرة كبيرة في كرة القدم، بل إنهم على اقتناع بأنهم أفضل من الفريق الأساسي، ومن بدلاء الفريق، ويمكنهم الفوز عليهما إذا أقيمت مواجهة بينهما، وإنهم على استعداد لخوض هذا التحدي في أي وقت.

وأضاف الموقع: انتظاراً لمعرفة ما إذا كانت هذه المواجهة بينهم وبين الفريق الأساسي من الممكن أن تتم أم لا، فإنهم مهتمون أيضاً بمعرفة إلى متى سيظلون على هذا الوضع الذي يهدد بتعكير صفو الجو العام في النادي الباريسي، وينذر بإمكانية تدخل رابطة اللاعبين المحترفين وتهديدها باتخاذ موقف ضد إدارة سان جيرمان، إذا لم تتم تسوية هذه المشكلة من الآن وحتى 31 أغسطس الجاري، بمعنى أن يجد هؤلاء اللاعبون أوبعضهم أندية أخرى ينتقلون إليها، وتابع الموقع أن أقرب لاعب بينهم مطلوب من أندية أخرى، اليوم هو متوسط الميدان الهولندي جيورجينو فينالدوم، إذ إنه مطلوب في آيندهوفن، وعدد من الأندية السعودية.