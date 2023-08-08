مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات

معتصم عبدالله (دبي)

تعقد إدارة نادي الإمارات في الخامسة من مساء الغد، مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات بفندق إنتركونتينتال بميناء العرب، للإعلان الرسمي عن تفاصيل التعاقد مع النجم الإسباني إندريس إنييستا المنضم حديثاً لفرقة «الصقور» في صفقة انتقال حر لمدة موسم قابل للتجديد.

ويتأهب إنييستا صاحب الـ 39 عاماً والملقب بـ «الرسام» للوحة التي قد تكون الأخيرة في مشواره الكروي بريشة «الصقور» في الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين» 2023- 2024، علماً بأن العقد الحالي بين الطرفين يتيح إمكانية التجديد لموسم آخر.

وحظي إنييستا لدى وصوله مطار دبي برفقة عائلته فجر الثلاثاء باستقبال دافئ من إدارة وجماهير نادي الإمارات، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة النادي الذي بارك صفقة انتقال «الرسام» إلى صفوف ناديه، وقال: «مبروك للدوري الإماراتي انضمام نجم جديد بقيمة إنييستا»، لافتاً إلى أن المفاوضات مع اللاعب استغرقت نحو ثلاثة أسابيع.

ولعب إنييستا الذي يعد واحداً من بين أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية، وصاحب هدف التتويج بلقب كأس العالم 2010 للماتدور، خلال المواسم الخمسة الأخيرة في صفوف فيسيل كوبي الياباني، بعد مشوار حافل مع برشلونة ما بين عامي 2002 وحتى 2018.

وشهد الموسم الأخير 2022- 2023، تراجع نسبة المشاركة في المباريات لإنييستا مع ناديه السابق فيسيل كوبي الياباني، حيث اكتفى بلعب 142 دقيقة في 6 مباريات.

وارتبط إنييستا بملاعب الإمارات التي كانت شاهدة على بدايات نبوغه الكروي مع منتخب بلاده للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً، والتي استضافتها ملاعب أبوظبي والعين في العام 2003، حيث حصد مع «الماتادور» الشاب وصافة المونديال بالخسارة 0-1 أمام البرازيل في النهائي.

ويحمل السجل الكروي للرسام إنييستا العديد من الألقاب على صعيد منتخب إسبانيا، وناديي برشلونة الإسباني، فيسيل كوبي الياباني، ويعد التتويج بمونديال جنوب أفريقيا 2010 الإنجاز الأبرز في مشواره، علاوة على 32 لقباً بقميص «البلوجرانا»، أبرزها الفوز بدور أبطال أوروبا في 4 مناسبات، والدوري الإسباني 9 مرات.

وأحرز إنييستا مع فريقه الياباني كأس الإمبراطور في 2019، وقاد فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بكأس السوبر اليابانية 2020.

مشوار الرسام

1984 ميلاد «الرسام» إنييستا في فوينتي ألبيّا

2002 خاض أولى مبارياته ضمن صفوف فريق برشلونة

2008 توج مع «الماتدور» بلقب أمم أوروبا

2010 قاد إسبانيا للتويج لأول مرة بلقب كأس العالم

2012 اللقب الثاني مع إسبانيا بكأس أمم أوروبا

2018 نهاية مشواره مع برشلونة بعد تحقيقه 32 لقباً

2019 توج مع فيسيل كوبي بكأس الإمبراطور