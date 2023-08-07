20 لاعباً في معسكر الطائرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً يضم 20 لاعباً متميزاً في الكرة الطائرة خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، يمثلون ستة أندية وهي مليحة والذيد والمدام والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان بهدف تطوير مهارات اللاعبين والتركيز على الجوانب الفنية والبدنية.

ينظم المعسكر تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير، ويشتمل على محاضرات نظرية وعملية تقديم الوليد بن محمد المشحوط أخصائي كرة الطائرة ومدربين معاونين، وسيخضع اللاعبون إلى خمس ساعات من التدريبات اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ليتم اختيار 16 لاعباً للسفر إلى صربيا للانخراط في المعسكر الخارجي.

وقال محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير: يأتي المعسكر ضمن خطط الإدارة لإعداد العناصر المتميزة التي تشكل مستقبل اللعبة، حيث سيتدرب اللاعبون داخلياً حتى موعد المعسكر الخارجي في صربيا وبما يقود إلى تحقيق الفوائد الفنية من كل هذه المعسكرات.