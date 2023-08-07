«الإمارات للدراجات» يواصل التألق في أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل نجوم فريق الإمارات للدراجات الهوائية إنجازاتهم في السباقات المختلفة في أوروبا هذا العام، حيث اعتلى أكثر من دراج من أعضاء الفريق منصات التتويج في هذه السباقات.

وتألق الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بعد عودته مباشرة من سباق طواف فرنسا، وأحرز المركز الثالث في سباق الطرق ببطولة العالم للدراجات في اسكتلندا.

وكان بوجاتشار جزءاً من مجموعة المقدمة، التي تشكلت في آخر 80 كم من مسار السباق الممتد لنحو 271 كم، وفي نهاية المنافسة التي استمرت 6 ساعات، تفوق بوجاتشار وأحرز المركز الثالث ليصعد إلى منصة التتويج، فيما تعرض زميله ماتيو ترينتين، لحادث اصطدام بحاجز، وخرج بإصابة في يده منعته من إكمال السباق.

وقال بوجاتشار: «كان سباقاً قوياً، توقعنا جميعاً أن يكون شاقاً على مراحل متعددة لمدة 6 ساعات وهذا ما حدث بالضبط. حققت هذا الفوز بالمركز الثالث عن جدارة، وأشعر بالرضا عن الميدالية البرونزية».

كما أظهر البرتغالي جواو ألميدا، نجم فريق الإمارات، قوة وتصميماً كبيرين، وحصل على المركز الثاني في طواف بولندا.

وأثار زميله البولندي رافال ماجكا إعجاب الجماهير بفوزه المميز بالمرحلة الثالثة في السباق نفسه، كما قدم فريق الإمارات أداءً مميزاً في تصنيف الفرق وحصل على المركز الأول، ولعب العمل الجماعي المتماسك للفريق بأكمله دوراً محورياً في تحقيق هذا النجاح.

وقال ألميدا: «أشعر بالرضا عن المركز الثاني وهذا يعطيني دفعة معنوية في سباق فويلتا إسبانيا».