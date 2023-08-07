اكتمال التحضيرات التنظيمية لـ«عربية» المواي تاي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العربي للمواي تاي عن اكتمال التحضيرات التنظيمية للبطولة العربية للمواي تاي للشباب، التي ستقام في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة 23 إلى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، ضمن خططه وبرامجه المتواصلة لدعم وتطوير مسيرة اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية وتهيئة كافة سبل النجاحات لرياضيي المواي تاي العرب.

وأكد الاتحاد العربي أن جميع التجهيزات لاحتضان الحدث اكتملت بالتعاون مع الاتحاد الليبي للمواي تاي، الذي قدم مجهودات كبيرة وسخر جميع الإمكانيات من أجل تحقيق الاستضافة الناجحة لمنافسات البطولة التي ستشهد مشاركة 15 دولة عربية هي ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس.

وقال محمد الزروق الشريف نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون باستضافة البطولة العربية للمواي تاي للشباب، ونتقدم بالشكر للإمارات لدعمها تطور وارتقاء اللعبة للمصاف العالمي، مثمنين ثقة الاتحاد العربي للمواي تاي ومنحهم ليبيا حق استضافة البطولة التي تأتي ضمن رؤية وتخطيط الاتحاد العربي لتقديم سبل النجاح وتهيئة كافة المنتخبات العربية الشبابية وتقديم لها جميع الفرص المناسبة قبل المشاركة في البطولة العالمية للشباب التي ستقام في تركيا نهاية سبتمبر المقبل».

وأضاف: «يطيب لي أن أتقدم ونيابة عن بلدي ليبيا بجزيل الشكر والامتنان لعبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج لدعمه خطط تطوير المواي تاي في الوطن العربي واهتمامه الكبير بتقديم جميع البرامج والمبادرات الهادفة للارتقاء بواقع اللعبة وتحقيق طموحات اللاعبين وكافة رياضيي المواي تاي، كما نؤكد لكم أن بلدكم الثاني ليبيا فخور باستضافة الحدث ويرحب بكافة الوفود العربية الشقيقة المشاركة في منافساته، ونتمنى لهم طيب الإقامة».