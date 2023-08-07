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الرياضي

«الشارقة للدفاع عن النفس» يعسكر في مصر

جودو وتايكواندو الشارقة للدفاع عن النفس
8 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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دشن جودو وتايكواندو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي المقام في مصر، استعداداً للموسم الجديد، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وضمن توجهات مجلس إدارة النادي على مواصلة العمل بأفضل المواصفات الرياضية المتطورة.
وتتألف البعثتان من 24 فرداً بين لاعب ومدرب وإداري بإشراف مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي وسكرتير التايكواندو أسامة الرديني وسكرتير الجودو طه عبد الستار.
أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي على تتمتع رياضات الدفاع عن النفس في مصر بمكانة فنية عالمية وخبرة دولية بارزة، أسهمت بنيل الميداليات على المستويين الأولمبي والدولي، لذلك تم اختيار إقامة المعسكر في مصر.
وقال: «الهدف الاساسي هو توفير فرص تدريبية جديدة للاعبين وللتعرف على لاعبي المدارس المتطورة في مجال رياضات الدفاع عن النفس والتواصل معهم وإجراء اللقاءات الرياضية معها بهدف تطوير المستويات والارتقاء بها، والاستفادة المتبادلة لاكتساب مهارات وخبرات جديدة».

نادي الشارقة للدفاع عن النفس
مصر
مجلس الشارقة الرياضي
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