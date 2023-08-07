الثلاثاء 8 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الجزيرة يستعد لـ«الاختبار الأخير» أمام الخالدية

الجزيرة يستعد لـ«الاختبار الأخير» أمام الخالدية
8 أغسطس 2023 01:01

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
«الفرسان» يخوض اختبارين في 48 ساعة قبل «الآسيوية»

يواصل الجزيرة تدريباته اليومية استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ديبور، وينطلق موسم «فخر أبوظبي» بلقاء النصر في دوري أدنوك للمحترفين يوم 18 من الشهر الجاري.
ويختتم الجزيرة مبارياته الودية استعداداً للقاء «العميد»، بلقاء الخالدية البحريني يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.
وكان الفريق قد خاض مباراة ودية قبل يومين أمام الاتفاق السعودي وخسر بهدف دون رد، وظهرت الصفقات الجديدة مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وكان الجزيرة قد تعاقد مع كل من الكونغولي كبيانو والإسباني إليخاندرو بوزيلو والبرازيلي فيرناندو لوكاس والهولندي كريم رقيق.
واستغنى النادي عن كل من الصربي ميلوس والمغربي أشرف بن شرقي والروماني تاناسي والجنوب أفريقي سيريرو.

الجزيرة
فخر أبوظبي
دوري أدنوك للمحترفين
الخالدية
فرانك دي بور
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
الإمارات
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
اليوم 12:17
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
الرياضي
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
اليوم 12:00
الأمن السيبراني الإماراتي
الإمارات
الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل
اليوم 11:46
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
الرياضي
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©