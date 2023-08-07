الجزيرة يستعد لـ«الاختبار الأخير» أمام الخالدية

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل الجزيرة تدريباته اليومية استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ديبور، وينطلق موسم «فخر أبوظبي» بلقاء النصر في دوري أدنوك للمحترفين يوم 18 من الشهر الجاري.

ويختتم الجزيرة مبارياته الودية استعداداً للقاء «العميد»، بلقاء الخالدية البحريني يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية قبل يومين أمام الاتفاق السعودي وخسر بهدف دون رد، وظهرت الصفقات الجديدة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع كل من الكونغولي كبيانو والإسباني إليخاندرو بوزيلو والبرازيلي فيرناندو لوكاس والهولندي كريم رقيق.

واستغنى النادي عن كل من الصربي ميلوس والمغربي أشرف بن شرقي والروماني تاناسي والجنوب أفريقي سيريرو.