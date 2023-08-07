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الرياضي

«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»

«الرسام» إنييستا مفاجأة «الصقور» في «دوري أدنوك»
7 أغسطس 2023 20:18

معتصم عبدالله (دبي)
أعلن نادي الإمارات استقبال النجم الإسباني إندريس إنييستا تمهيداً للكشف عن التعاقد الرسمي مع اللاعب لمدة موسم قابل للتمديد في الموسم الجديد لـ«دوري أدنوك للمحترفين» 2023- 2024.
ومن المنتظر أن تكون صفقة «الصقور» المدوية المحطة الثالثة للرسام الإسباني إنييستا بعد برشلونة الإسباني 2002- 2018، وفيسيل كوبي الياباني 2018- 2023.

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وارتبط اسم إنييستا صاحب الـ39 عاماً والمتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010، بالانضمام لإنتر ميامي الأميركي واللحاق بزملائه السابقين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، قبل أن يحول اللاعب وجهته إلى الدوري الإماراتي في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وواصل إنييستا خلال الأيام الماضية تدريباته الفردية بعد انتهاء ارتباطه مع ناديه السابق فيسيل كوبي الياباني في انتظار الوجهة الجديدة.

 

انيستا
الصقور
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