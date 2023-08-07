توتنهام يرفض أحدث عروض البايرن لضم هاري كين

برلين ( د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية الاثنين أن نادي توتنهام الإنجليزي رفض أحدث عروض بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لضم هاري كين قائد منتخب إنجلترا، وبحسب بوابة «ذي اتلتيك» الإخبارية، كان توتنهام يتوقع أن يتقدم النادي البافاري بعرض يبلغ على الأقل 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار) لضم هدافه التاريخي.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» وصحيفة «بيلد» قبل أيام إلى أن بايرن بطل البوندسليجا في المواسم الـ11 الماضية رفع عرضه لضم كين الأسبوع الماضي، وبات على استعداد للتعاقد مع كين في أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وأجرى الناديان محادثات الأسبوع الماضي، ووفقاً لبوابة «ذي اتلتيك»، هناك فجوة بقيمة نحو 25 مليون جنيه إسترليني (9ر31 مليون دولار) بين ما يطلبه توتنهام وما يعرضه بايرن لإتمام صفقة كين.

وعرض بايرن في البداية 70 مليون يورو بجانب حوافز أخرى لضم كين، لكن جرى رفض العرض في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يرفع من عرضه لكن توتنهام رفض العرض مجددا مطلع الشهر الماضي. ويعتبر كين أولوية بالنسبة لبايرن بعدما فشل في تعويض رحيل قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الموسم الماضي. وحال عدم توصل الناديان لاتفاق، سيبقى كين على الأرجح حتى نهاية عقده مع توتنهام في صيف عام 2024.