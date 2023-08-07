الثلاثاء 8 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مهرجان العلمين للهجن يشكر الإمارات

مهرجان العلمين للهجن يشكر الإمارات
7 أغسطس 2023 20:00

العلمين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان العلمين الثالث للهجن، والذي أُقيم في مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية.
وشهد المهرجان الذي أُقيم بدعم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن مشاركة واسعة للملاك والمضمرين الذين مثلوا أغلب المحافظات المصرية، والذين حرصوا على التواجد والمشاركة للحفاظ على هذا الموروث الشعبي العربي الأصيل.
وقدم ملاك الهجن المشاركون في المهرجان الشكر الجزيل لدولة الإمارات واتحاد سباقات الهجن على هذا الدعم الكبير والمتواصل للحفاظ على سباقات الهجن ورياضة الآباء والأجداد.
وكان المهرجان قد شهد إقامة 32 شوطاً على مدار يومين، منها شوطان خصصا للسباق التراثي.
وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن البطولة في نسختها الحالية تأتى استكمالاً لجهود تنظيم سباقات الهجن على الساحل الشمالي بدعم ورعاية من الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، حيث أُقيمت المنافسات على أرضية ميدان سباقات الهجن بالعلمين، وجاء المشاركون من كل المحافظات.
وتم تسجيل البيانات كاملة من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد المصري للهجن، والذي اشترط أن تكون المطية حاملة لشريحة إلكترونية تتضمن كافة بياناته المسجلة رسمياً.
وأكد رئيس الاتحاد المصري أن السباق أُقيم على مدار 32 شوطاً تم تقسيمها بحسب سن كل فئة مشاركة من الهجن وشوطين للسباق التراثي، مقدماً الشكر لجميع المشاركين اللذين ألتزموا بالنظم والقواعد والقوانين التي وضعها الاتحاد.

مدينة العلمين
مصر
الإمارات
اتحاد الهجن
سباقات الهجن
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
الإمارات
«أمنية» تُعلن عن نجاحها المُتميّز في فعاليات ومبادرات النصف الأول من العام
اليوم 12:17
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
الرياضي
«المنبوذون» في سان جيرمان يرفعون راية التحدي أمام «كتيبة إنريكي»
اليوم 12:00
الأمن السيبراني الإماراتي
الإمارات
الأمن السيبراني الإماراتي يحذر من أساليب نصب واحتيال عن طريق الرسائل
اليوم 11:46
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
الرياضي
مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقة انضمام إنييستا للإمارات
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©