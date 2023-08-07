مهرجان العلمين للهجن يشكر الإمارات

العلمين (الاتحاد)

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان العلمين الثالث للهجن، والذي أُقيم في مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية.

وشهد المهرجان الذي أُقيم بدعم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن مشاركة واسعة للملاك والمضمرين الذين مثلوا أغلب المحافظات المصرية، والذين حرصوا على التواجد والمشاركة للحفاظ على هذا الموروث الشعبي العربي الأصيل.

وقدم ملاك الهجن المشاركون في المهرجان الشكر الجزيل لدولة الإمارات واتحاد سباقات الهجن على هذا الدعم الكبير والمتواصل للحفاظ على سباقات الهجن ورياضة الآباء والأجداد.

وكان المهرجان قد شهد إقامة 32 شوطاً على مدار يومين، منها شوطان خصصا للسباق التراثي.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن البطولة في نسختها الحالية تأتى استكمالاً لجهود تنظيم سباقات الهجن على الساحل الشمالي بدعم ورعاية من الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، حيث أُقيمت المنافسات على أرضية ميدان سباقات الهجن بالعلمين، وجاء المشاركون من كل المحافظات.

وتم تسجيل البيانات كاملة من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد المصري للهجن، والذي اشترط أن تكون المطية حاملة لشريحة إلكترونية تتضمن كافة بياناته المسجلة رسمياً.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن السباق أُقيم على مدار 32 شوطاً تم تقسيمها بحسب سن كل فئة مشاركة من الهجن وشوطين للسباق التراثي، مقدماً الشكر لجميع المشاركين اللذين ألتزموا بالنظم والقواعد والقوانين التي وضعها الاتحاد.