منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية

أبوظبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، برنامج سباقات القرية للموسم الجديد 2023-2024، والذي يتضمن 8 سباقات مختلفة الفئات.

ويقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للقدرة في الموسم الجديد يوم 11 فبراير 2024، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وينطلق أول السباقات في الموسم الجديد ممثلاً في كأس اليوم الوطني لمسافة 120 كلم، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذلك يوم 26 نوفمبر المقبل.

ويقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، يوم 2 ديسمبر المقبل لمسافة 100 كلم، فيما ينطلق يوم 17 فبراير 2024 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم التالي يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، على أن يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، يوم 15 مارس المقبل.

وتتضمن السباقات التي تستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مهرجان أبوظبي الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم يوم 16 مارس، يليه في اليوم التالي سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية.

وأكد مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اكتمال الاستعدادات لاستقبال سباقات الموسم الجديد، بدعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأوضح أن إدارة القرية تعمل وفق توجيهات سموه بتطوير السباقات بشكل مستمر، وتقديم الدعم للملاك وتشجيعهم من أجل المحافظة على رياضة الفروسية وتقدمها.

وقال «إن إدارة القرية بدأت منذ نهاية الموسم الماضي في التجهيز والإعداد للموسم الجديد، والعمل على تنظيمه بشكل رائع وجميل يرضي التطلعات، ويؤكد ريادة الإمارات في سباقات القدرة وتميزها، وهو ما أكدته المواسم الماضية من خلال تنظيم السباقات وفق أعلى المعايير العالمية للتنظيم في الجوانب الفنية واللوجستية والإدارية».

وأكد أن قرية الوثبة حرصت على أن تكون سباقات الموسم الجديد امتداداً للنجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، مشيراً إلى أنها تتألف من 8 سباقات تتضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسباق كأس اليوم الوطني، وسباقات السيدات والإسطبلات الخاصة، ومهرجان أبوظبي للقدرة الذي يقام في ختام الموسم بالقرية.