«الفرسان» يخوض اختبارين في 48 ساعة قبل «الآسيوية»

مراد المصري (دبي)

يخوض شباب الأهلي مباراتين متتاليتين خلال 48 ساعة، عندما يلتقي الاتفاق السعودي مساء اليوم، ثم صحار العماني يوم غدٍ، وذلك مع استعداد «الفرسان» لانطلاق الموسم عموماً، ولقاء الوحدات الأردني يوم 15 أغسطس الجاري في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وستكون مباراة شباب الأهلي مع الاتفاق خلف أبواب مغلقة، قبل أن يلتقي صحار في مباراة ستكون مفتوحة الأبواب في ملعبه بمنطقة العوير في دبي، وذلك مع سعي المدرب ماركو نيكوليتش لإدخال اللاعبين في أجواء المباريات بنسق مرتفع بعد العودة من المعسكر التدريبي الذي أقامه خلال الشهر الماضي في صربيا، بهدف تحقيق أفضل بداية للموسم الجديد.

على صعيد آخر، اعتمد شباب الأهلي قائمته الأولية لخوض منافسات دوري أبطال آسيا، وبحسب اللوائح الجديدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإنه يمكن قيد جميع اللاعبين الأجانب بغض النظر عن عددهم، على أن يتم اختيار خمسة لاعبين أجانب لكل مباراة، وهو ما قام به «الفرسان» بتسجيل اللاعبين الأجانب والمقيمين في صفوفه، فيما أبقى المدرب هوية اللاعبين الخمسة الذين سيعتمد عليهم أمام الوحدات مفتوحة من أجل إبقاء المنافسة الصحية بين اللاعبين لحجز مقعدهم في القائمة، وذلك وسط مستويات مميزة من اللاعبين المقيمين الذين سيتم الاستعانة بواحد منهم على الأقل في المباراة المقبلة، إلى جانب الرباعي الأجنبي المكون من فيدريكو كارتابيا، مؤنس دبور، عزيز جانيف وبوجدان، فيما ما زال باب التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس قائماً بشرط أن يكون لاعباً قادراً على تقديم الإضافة المطلوبة، وبمستوى أفضل عن اللاعبين المقيمين الذين يعتبرون مميزين للغاية في صفوف «الفرسان» وسبق أن صنعوا له الفارق في منافسات الموسم الماضي.

وتضم قائمة المقيمين في صفوف شباب الأهلي حالياً، لاعبين مثل: جويلهرم «بالا»، يوري سيزار، إيجور جيسوس، رينان، شيكنا دومبيا وماتيوس ليما وغيرهم.

فيما يتواجد في قائمة الفريق على صعيد اللاعبين المواطنين، حارب سهيل، حسن حمزة، سالمين خميس، سعيد سليمان، سلطان الزعابي، سلطان البدواوي، عيد خميس، طارق أحمد، عبدالله النقبي، يحيى الغساني، وليد عباس، محمد مرزوق، ماجد ناصر، يوسف جابر، محمد جمعة، أحمد جميل وعبد العزيز هيكل وغيرهم من اللاعبين الشباب.