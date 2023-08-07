حضور «خليجي» لافت في وديات «صيف الإمارات»

معتصم عبدالله (دبي)

لم تمنع درجات الحرارة المرتفعة لفصل الصيف الحالي، ارتفاع درجة وتيرة تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» بعد ختام فترة المعسكرات الخارجية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وسط حضور لافت لبعض الأندية الخليجية التي تعسكر بدورها في الإمارات.

واستقبلت مدن الإمارات خلال الأيام الماضية بعثة فريقي الخالدية بطل الدوري البحريني، ونادي الاتفاق السعودي، في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم في البحرين والسعودية على التوالي، بعد ختام معسكراتهما في تركيا وكرواتيا.

وخسر الخالدية بطل الدوري البحريني تجربته الودية الأولى أمام العين 1-3 على استاد هزاع بن زايد، على أن يواجه الجزيرة في الودية الثانية مساء الجمعة المقبل قبل ختام معسكره الحالي في 12 أغسطس.

من جهته، خسر فاز الاتفاق السعودي في وديته الأولى على الجزيرة 1-0، فيما ستكون مباراته الثانية أمام مضيفه شباب الأهلي، ويقود تدريب «فارس الدهناء» الإنجليزي ستيفن جيرارد، وتضم قائمة أجانب الفريق مجموعة من النجوم بقيادة جوردان هندرسون قائد ليفربول، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي والمدافع الاسكتلندي جاك هيندري.

ويصل مجموع المباريات المحلية الودية المعلنة لأندية «دوري أدنوك للمحترفين» إلى 6 مباريات (حتى الآن)، وتشمل إلى جانب مباريات العين والخالدية البحريني 1-3، الجزيرة والاتفاق السعودي 0-1، شباب الأهلي والاتفاق السعودي، الجزيرة والخالدية البحريني.

وتبرز في المواجهات المحلية المباشرة مباراتي الشارقة وعجمان مساء اليوم الثلاثاء في الإمارة الباسمة، والعين وخورفكان السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد، وستكون مفتوحة أمام جماهير «الزعيم» التي آزت فريقها بقوة في مباراته الودية الأولى في «دار الزين» أمام ضيفه الخالدية البحريني.

المباريات الودية المحلية لأندية الدوري

العين - الخالدية البحريني 3-1

الجزيرة - الاتفاق السعودي 0-1

شباب الأهلي - الاتفاق السعودي 8 أغسطس

الشارقة - عجمان 8 أغسطس

الجزيرة – الخالدية البحريني 11 أغسطس

العين - خورفكان 12 أغسطس