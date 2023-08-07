فيليكس يعلق كل آماله على «البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن النجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس «23 عاماً» مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني طلب من خورخي مينديز وكيله وقف جميع العروض الخاصة به، انتظاراً لمعرفة رد برشلونة حيث يبدي رغبته الشديدة في اللعب للبارسا.

ولا ينوي فيليكس البقاء مع الأتليتي، رغم أن عقده ممتد حتى صيف 2027.

وعاد فيليكس إلى إسبانيا هذا الصيف بعد إعارة 6 أشهر لتشيلسي الإنجليزي، من دون أن يقدم أوراق اعتماد قوية تشجع «البلوز» على شرائه.

وقالت الصحيفة إن فيليكس طلب بوضوح شديد من وكيله أن ينحي جانباً جميع العروض التي بحوزته، انتظاراً لمعرفة موقف برشلونة من ضمه.

وأضافت الصحيفة إن برشلونة بعد الإعلان عن رحيل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، قد يفكر بالفعل في التعاقد مع فيليكس، بينما ذكرت شبكة مونت كارلو سبورت إن فيليكس يبحث عن «نقطة انطلاق» جديدة، لتضاؤل فرصه مع الأتليتي نظراً لسوء علاقته مع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني.

وحرصت الصحيفة على أن توضح أنه من الممكن التفاوض مع برشلونة على عقد «إعارة» على أن يدفع الكتالوني راتبه بالكامل، وقد يتقدم برشلونة بهذا العرض قريباً.

وكان فيليكس أعلن في يوليو الماضي عن حبه الشديد للبارسا ورغبته في اللعب ضمن صفوفه، وقال بالحرف الواحد: برشلونة هو حلم الطفولة وخياري الأول وإذا ما نجحت في اللعب له، فإن الحلم سيتحول إلى حقيقة وواقع.

ويمتلك خوان لابورتا رئيس برشلونة علاقة وثيقة مع خورخي مينديز وكيل فيليكس ويثمن كثيراً موهبة ومهارات وإمكانات اللاعب، ما قد يسهل تحرك الكتالوني واتخاذ خطوة إيجابية نحو التعاقد مع فيليكس.