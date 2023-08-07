العصيمي يوقع عقد استضافة أوزبكستان «ألعاب آسيا للشباب»



دبي (الاتحاد)

وقع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عبر تقنية الاتصال المرئي عقد استضافة أوزبكستان للألعاب البارالمبية للشباب لأصحاب الهمم «طشقند 2025»، وهي أول دورة تقام في وسط القارة الآسيوية بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 45 دولة يتنافسون في 11 لعبة، وهي أرقام قياسية من حيث عدد الدول واللاعبين والألعاب.

حضر مراسم توقيع العقد أيكراموف أدهم وزير الشباب والرياضة ومختارخون رئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكية وطارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية.

وأوضح ماجد العصيمي أن «طشقند 2025» هي الدورة البارالمبية الأولى للشباب، التي تقام في وسط آسيا، حيث ستستضيف العاصمة الأوزبكية في العام نفسه الألعاب الآسيوية الأولمبية.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بتطور الحركة البارالمبية الأوزبكية خلال السنوات الأخيرة والدعم الكبير الذي تحظى به، مثمناً النتائج الإيجابية التي حققها اللاعبون الأوزبك في الفترة الأخيرة في مختلف الألعاب، حيث احتل المنتخب الأوزبكي لأول مرة في تاريخه المركز الثاني آسيوياً خلف الصين في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت مؤخراً بباريس، مبيناً أن أبطال الأوزبك قد حجزوا 21 مقعداً في مختلف الألعاب للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وأكد العصيمي أن مسؤولية استمرار ألعاب الشباب في أكبر قارات العالم تدخل ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للحركة البارالمبية القارية وفق النهج المرسوم، إيماناً منا جميعاً من أجل الاستثمار في جيل المستقبل، وخصوصاً أن اللاعبين الشباب هم من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية والعالم، مبيناً أن اللجنة البارالمبية الآسيوية تسعى لضمان استدامة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة خدمة لرياضة أصحاب الهمم في القارة الآسيوية، مما سيكون له المردود الإيجابي على اللجان الوطنية القارية والتي ستقطف ثمار ذلك.

وقال: اللجنة البارالمبية الآسيوية في هذا الإطار رفعت شعار تطوير اللاعب منذ النشء وحتى الاحتراف برسم طريق واضح، من أجل تحقيق ذلك عن طريق المسابقات المختلفة طوال الموسم وتأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب من مصنفين ومدربين وحكام وتعزيز الشراكات مع المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية، من خلال اتفاقيات تعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية واللجان البارالمبية بقارات العالم واللجان الوطنية المختلفة وزيادة نشر الوعى لرياضة «أصحاب الهمم»، من خلال برامج تسويقية وإعلامية تستهدف كافة شرائح المجتمع وتعزيز الألعاب البارالمبية الآسيوية لاستقطاب الرعاة والداعمين للدول المستضيفة لهذه الألعاب وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص.