عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «تحدي دبا»

دبا (الاتحاد)

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عدداً من الفائزين في بطولة تحدي دبا لبناء الأجسام والفيزيك، والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة دولية.

حضر مراسم التتويج، علي بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد المري الأمين العام، العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، وسالم الصريدي رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من القيادات الرياضية في بناء الأجسام.

شهدت البطولة مشاركة 300 لاعب في بناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومستويات فنية عالية، إذ تعد بطولة دبا إحدى افضل البطولات التي تنظم في الدولة.

وفاز بلقب بطل الأبطال لفئة كلاسيك بناء الأجسام الإيراني يزدي وترابي، بينما فاز بلقب بطل الأبطال الكلاسيك فيزيك، الإيراني سعيد مرادي وبطل أبطال بناء الأجسام عباس موسى.