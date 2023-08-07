5 لاعبين يمثلون «دراجات أصحاب الهمم» في مونديال اسكتلندا

جلاسكو (وام)

يستعد منتخب الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم للمشاركة في بطولة العالم، المقررة في اسكتلندا في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس الجاري، والتي يستهلها المنتخب بخوض فعاليات سباق الدراجات اليدوية بعد غدٍ الأربعاء.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 5 لاعبين هم عايض الأحبابي، وسعيد الظاهري للدراجات الهوائية فئة H، وعبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري للدراجات الهوائية فئة C.

ويشارك عايض الأحبابي وسعيد الظاهري في سباقين أساسيين لكل منهما (الفردي العام والفردي ضد الساعة)، ويخوض عبد الله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري، منافسات سباقي الفردي العام والفردي ضد الساعة.

وأكد محمد المروي مدرب منتخبنا الوطني أن الخطوة الأولى قبل المشاركة في منافسات البطولة هي تصنيف الدراجين غير المصنفين، لأهمية هذا الأمر في تجميع النقاط التي تعزز فرص المشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الهدف من تجميع النقاط أيضاً هو ارتقاء المنتخب إلى أفضل 7 منتخبات آسيوية، لضمان الحصول على «بطاقة» التأهل الأولمبي.

وأشار إلى أن بطولة العالم تمثل دافعاً كبيراً للدراجين لتعزيز قدراتهم، ورفع درجة جاهزيتهم قبل الألعاب البارالمبية الآسيوية.