تسيتسيباس يرتقي إلى «الرابع»

باريس (أ ف ب)

ارتقى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المتوج أخيراً بلقب دورة لوس كابوس المكسيكية لكرة المضرب للمركز الرابع عالمياً في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين.

ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الثلاثة الأولى، حيث ما زال الشاب الإسباني كارلوس ألكاراز في الصدارة بعد فوزه بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب وصيفه في البطولة والترتيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ويحتل الروسي دانييل مدفيديف المركز الثالث.

وتقدم الهولندي تالون خريكسبور 11 مرتبة إلى المركز الـ 27، فيما ارتقى الأرجنتيني سيباستيان بايس، المتوج بلقب دورة كيتزبوهيل النمسوية، ووصيفه صاحب الأرض دومينيك تيم للمرتبتين الـ 30 والـ 32 توالياً.

في المقابل، تراجع الأسترالي نيك كيريوس للمرتبة 57 بعدما خسر 500 نقطة جراء فقدانه لقبه في دورة واشنطن حيث فاز قبل عام.

- تصنيف المحترفين:

1- كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 9225 نقطة

2- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8795

3- دانييل مدفيديف (روسيا) 6330

4- ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5090 (+1)

5- كاسبر رود (النرويج) 4985 (-1)

6- هولجر رونه (الدنمارك) 4825

7- أندري روبليف (روسيا) 4595

8- يانيك سينر (إيطاليا) 3815

9- تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3605

10- فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085