«سارية الفلاح» تتألق في وارسو

وارسو (الاتحاد)

رفعت المهرة «سارية الفلاح» لإسطبلات الخيال، العائدة للمالك والمربي محمد عبيد الخيال، راية الإمارات خفاقة عالياً في العاصمة البولندية وارسو، حين تفوقت على منافسيها من الإناث والذكور ببراعة في سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية، والتي استضافها مضمار سلوزفيك، ضمن روزنامة النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة السباق بتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتنافس خلال السباق (7) خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزته 5000 يورو.

وجاء فوز «سارية الخالدية» البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «أيه إف البحر»، والفرس «شقراء»، وبقيادة الفارس أي توررجيف، وإشراف سي فريسل، بفارق 1,25 طول في السباق البالغ طوله 2000 متر، مسجلة زمناً وقدره 2:19:90 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني المهر «كاليس دو كارير» لأنور سالم علي المهري، وقيادة أي ريزنكوف، وقيادة سي فيرسل، فيما جاء في المركز الثالث المهر «ماكسموس» لتي روسنسكاي وأي أوربانوسكي، بإشراف تي روسنسكاي، وقيادة بي كاليسبيك أولو.

كما يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.