العين للشطرنج ينظم بطولة «أكتيفيشن كلاسيك»

العين (الاتحاد)

أعلن هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن تنظيم النادي لبطولة العين «أكتيفيشن كلاسيك» للشطرنج، ضمن فعاليات مهرجان صيف العين للشطرنج وهي بطولة تنشيطية داخلية بالنادي للاستعداد للمرحلة المقبلة.

تأتي البطولة بعد المشاركات الخارجية الناجحة في بطولة مدارس آسيا الفردية للشطرنج في أوزبكستان، والتي شارك فيها فريق الناشئين ممثلاً للإمارات، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجان بيل للشطرنج في سويسرا لفريق السيدات والمشاركة في مهرجان كان الدولي للشطرنج في فرنسا لفريق الرجال والناشئات، والتي فاز فيها لاعب النادي علي حمدان الشريفي بالمركز الأول للفئة (ب) وفوز اللاعبة موزة ناصر الشامسي ببطولة تحت 15 سنة وزادت 200 نقطة في تصنيفها

وتقام البطولة من سبع جولات حسب النظام السويسري، ويشرف على تنظيمها كل من المهندس طارق الطاهر ويديرها الحكم الدولي المهندس أحمد النعيمي، ويقوم بالتنسيق العام المهندس مهرداد بهلوان زاده، ويتوقع أن تنتهي فعاليات البطولة يوم الأحد المقبل.