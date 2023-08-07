«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظم ورشة «التعريف باللعبة»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «رفع الأثقال ثقافة»، نظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال الخميس الماضي، ورشة عمل للتعريف باللعبة بصالة مدرسة جرن يافور ببني ياس التابعة لشركة نيو سنشري للتعليم، في إطار شراكة بين الطرفين تهدف لنشر اللعبة وسط الطلاب بالمدرسة وقطاعات المجتمع المختلفة.

أقيم الحدث الذي يُعد الأول من نوعه بحضور خليفة الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والدانة بني هاشم عضو مجلس الإدارة وخليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة، والدكتورة ماجي بيلي مديرة شركة «نيو سنشري» وتريس موكسلي مديرة المدارس، كما حضر قطاع كبير من طلاب المدرسة وبعض أولياء الأمور.

وافتتحت الورشة بعرض تقديمي عرف بالنادي وتأسيسه بجانب لمحات من التدريبات، قبل أن يخاطب خليفة الدرمكي الحضور مرحباً بالطلاب ومثمناً هذه الشراكة مع المدرسة التي تخدم خطط النادي في نشر اللعبة وسط الطلاب، خاصة أن استراتيجية النادي تقوم على صناعة الأبطال في هذه اللعبة الأولمبية العريقة.

وقال الدرمكي: تنظيم ورش عمل هو جزء أساسي من رؤيتنا لتطوير وتعزيز واستكشاف وتطوير مهارات واستراتيجيات جديدة لرياضة رفع الأثقال، هذه الرياضة التاريخية التي تعتمد على القوة البدنية والتقنية الدقيقة، وتحتاج إلى تركيز وتدريب كثيف للوصول إلى أعلى المستويات، وهذه الورشة هي مناسبة خاصة تجمع لاعبي نادي أبوظبي لرفع الأثقال ليبرزوا مهاراتهم في هذا المجال.

وأضاف: أود أن أشكر جميع المشاركين في هذه الورشة الذين عملوا بجد، وتفانوا في التدريب للوصول إلى مراحل متقدمة من خلال تعزيز مهاراتهم، كما أشكر أبناءنا الطلاب الذين يمثلون مصدر إلهام لنا جميعاً ونحن فخورون بهم، ومن خلالهم نصبو إلى العلا لأنهم عماد النجاح لنا والوطن الغالي، ووجه تحية خاصة للطلاب الذين أبدوا استعداداً واهتماماً للمشاركة في هذه الورشة، أيضاً أود أن أعبر عن امتناني العميق لإدارة المدرسة التي ساهمت في نجاح هذه الورشة.

ومن جهتها عبرت تريس موكسلي عن سعادتها بالورشة وما قدمته من تثقيف للطلاب باللعبة، وأكدت على أهمية مثل هذا التواصل بين الأندية الرياضية والمدارس، ودور الشراكات بينها في إثراء التفاعل بين المؤسسات التعليمية والرياضية.

وحاضر أفيناش باندو المدير الفني للنادي عن اللعبة مصححاً المفاهيم الخاطئة حول ممارسة الأطفال للعبة، ولماذا عليهم ممارستها وفوائد تدريبات اللعبة للأطفال، واستبق ذلك بالتعريف عن اللعبة نفسها ماذا تعني رياضة رفع الأثقال وكيف تمارس.

وشهدت الورشة تفاعلاً من الطلاب واللاعبين الذين بدورهم قدموا استعراضاً في الخطف والنتر العنصرين الأساسيين للعبة، في ختام الورشة التي مثلث انطلاقة لعلاقة طويلة الأمد بين النادي ومدرسة جرن يافور للشراكات التعليمية.