«سيتي بيب».. خسارة «الدرع الخيرية» نقطة «انطلاقة قوية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

«إنه درع الأحلام».. هكذا خرج غلاف صحيفة «آي سبورت» الإنجليزية ليصف فرحة أرسنال عقب تغلّبه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية، في حين كتبت صحف «ماركا» و«آس» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن أرتيتا حرم جوارديولا من تحقيق «سداسية» جديدة في مسيرته، ورغم ذلك يشير تاريخ بيب مع السيتي في السنوات الأخيرة، إلى أن خسارته «الدرع الخيرية» عادة ما تكون «نقطة انطلاقة قوية» للموسم الجديد، يُحقّق بعدها «البلومون» انتقامه الكروي ويحصد الألقاب الكبرى!

ولم يُبالغ «الفيلسوف» عندما أجاب على سؤال حول خسارته هذا الدرع 3 مرات متتالية، بأنه أمر عادي يحدث لجميع الأبطال ولا يصنع فارقاً كبيراً بالنسبة له، لا سيما أنه دائماً ما يفوز بلقب «البريميرليج»، وكان «سيتي بيب» قد فقد بطولة «الدرع الخيرية» لمصلحة ليستر سيتي في بداية موسم 2021-2022، بهدف قاتل أيضاً سجّله النيجيري إيهيناتشو في الدقيقة 89 وقتها من ركلة جزاء، لترد «كتيبة جوارديولا» بالاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية توالياً، بعد صراع «ناري» مع ليفربول أنهاه «السيتي» بفارق نقطة واحدة.

واستهل «سيتي بيب» الموسم الماضي بفقد الدرع أيضاً أمام «الريدز» بنتيجة 1-3، مما دفع البعض للتشكيك في قدرة «البلومون» على الاحتفاظ بلقب الدوري مرة أخرى، كما تعرض إيرلينج هالاند إلى انتقاد وهجوم من قبل المتربصين بالصفقة «القوية»، لكن «السيتي» و«الصاروخ النرويجي» انفجرا بقوة «غير عادية»، ليحصدا معاً «الثلاثية التاريخية» التي شملت «البريميرليج» وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ «السماوي»!

بل تمكن أيضاً «سيتي بيب» من الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، ولا تزال أمامه فرصة تحقيق «الخماسية العالمية» هذا الموسم، عندما يواجه إشبيلية منتصف الشهر الجاري في كأس السوبر الأوروبية، وبعدها خوض كأس العالم للأندية في ديسمبر المُقبل.

وبعيداً عن «حقبة الفيلسوف»، سبق لمانشستر سيتي فقد الدرع في بداية موسم 2011-2012 بخسارته 2-3 أمام جاره «اليونايتد»، بـ«سيناريو مشابه» وهدف قاتل للبرتغالي ناني في الدقيقة «90+4»، إلا أن رد «السيتي» جاء صاعقاً بحصد لقب «البريميرليج» على حساب «الشياطين» بفارق الأهداف بعد «صراع مجنون»، ليكون التتويج الأول في الحقبة الحديثة لـ«السيتي» تحت «الرعاية الظبيانية»، وبداية كسر «شوكة اليونايتد» وسيطرة «سيتي أبوظبي» على البطولة!

ويبقى موسم 2014-2015 هو الاستثناء الوحيد لتلك «العادة السماوية»، حيث خسر «البلومون» الدرع الخيرية أمام أرسنال بنتيجة 0-3، وبعدها خرج من الدور الرابع لبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزية والرابطة، ودور الـ16 في «الشامبيونزليج»، بينما اكتفى بـ«وصافة» الدوري الإنجليزي خلف تشيلسي بفارق 8 نقاط آنذاك.