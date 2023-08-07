منتخب الجودو «أول العرب» في «ماستر بودابست»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم المنتخب الوطني للجودو مشاركته في بطولة «الماستر الكبرى»، التي اختتمت أمس الأول في العاصمة المجرية بودابست مع ختام منافسات الوزن الثقيل، بفوز اليابان بطلة العالم بلقبها، ثم فرنسا الوصيف وجورجيا ثالثاً.

واحتل منتخبنا المركز الأول عربياً والمركز الـ21 على مستوى البطولة، متقدماً على حساب المجر مستضيفه البطولة، والتي لم توفق في تحقيق ميدالية واحدة، خاصة في ختام منافسات الوزن الثقيل، التي شارك فيها منتخبنا باللاعب عمر معروف في تصفيات وزن فوق 100 كجم، والذي نجح في تخطى بطل أذربيجان شانجي كوكوري وخسر من حامل اللقب الفنلندي مارتي بومالنين قبل مرحلة المجموعات.

واعتذر لاعبنا ظفار كوسوف عن عدم المشاركة في منافسات وزن تحت 100 كجم، بناء على نصيحة طبيب المنتخب لشعوره بألم طفيف في الركبة ليفضل راحته، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تحتضنها الصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بصدارة الإمارات للجودو العربي، واقتراب المنتخب من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 على ضوء حصيلة النقاط التي جمعها باستمرار صدارته للجودو العربي من خلال تنفيذ برنامجه لعام 2023، وبشكل دقيق وناجح، والذي يتواصل بالمشاركة في بطولة جائزة زغرب الكبرى، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي من 18 إلى 20 أغسطس الجاري، بمشاركة اللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم ويسبقها معسكر إعداد قصير في جورجيا، ثم معسكر آخر في طوكيو، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وحث رئيس الاتحاد على ضرورة التركيز والاستفادة من المشاركات القادمة في بطولات الاتحاد الدولي للجودو اعتباراً من بطولة زغرب، التي تشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 86 دولة من بينها 8 دول عربية، والتي تعتبر ضمن برنامج المنتخب الأول استعداداً لبطولة ابوظبي جراند سلام في أكتوبر المقبل، وقد تقدمت حتى الآن للمشاركة فيها 9 دول.